Così portiamo il Cyber italiano nel mondo Parla l' ambasciatore Talò

Immigrati - il profugo stupra l'assistente social. Assolto : "Noi con le donne ci comportiamo Così" : “Ein explosiver Urteil”, una sentenza esplosiva quella stabilita in Germania della quale non c’è da andarne molto fieri. Infatti non è che i media tedeschi abbiano parlato tanto del profugo siriano che nel 2017 ha violentato l’assistente sociale assegnatagli e che poi è stato Assolto. Come riporta I