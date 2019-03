Consigliere Trump | L' Italia non ha bisogno di legittimare progetto Pechino

Medio Oriente - Trump invia il Consigliere-genero alla conquista del Golfo e dei petrodollari per il "Deal of The Century" : In missione nel Golfo. Per conquistare le petromonarchie del Golfo al "Deal of the Century" e per dare una mano al suo amico Mohammed bin Salman, l'erede al trono del Regno Saud, inguaiato dal caso-Khashoggi. In viaggio per conto del presidente Trump, del quale Jared Kushner, oltre che essere consigliere per il Medio Oriente è anche genero. Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar. Ad affiancare il trentottenne genero ...

L’ex Consigliere di Trump Roger Stone si è dichiarato non colpevole nel processo sulle interferenze russe nella politica statunitense : Roger Stone, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è dichiarato non colpevole nel processo a suo carico cominciato oggi a Washington. Stone era stato arrestato venerdì scorso con con sette capi di accusa, tra cui ostruzione alla

Usa - Consigliere di Trump avverte : se shutdown continua - economia non crescerà nel primo trimestre 2019 : Usa, consigliere di Trump avverte: se shutdown continua, economia non crescerà nel primo trimestre 2019