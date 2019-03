Come Viktor Antonov è passato dal costruire città al creare pianeti - intervista

eurogamer

(Di sabato 9 marzo 2019)non ha mai costruito un mondoquesto prima d'ora.I giochi per cui lo conoscete sono delimitati e ampiamente lineari. Ogni più piccolo dettaglio è stato vede l'intervento di una mano umana nella City 17 di Half-Life 2 o nella Dunwall di Dishonored, suggestivi luoghi virtuali cheha aiutato a colorare con particolari storie sociali e scolpire con tecniche visive che silenziosamente guidano il giocatore al prossimo checkpoint. Questo è vero anche per altri giochi in cui è stato coinvolto nel corso degli anni, titoliWolfenstein: The New Order, Prey o Doom, in cuiha ricoperto il ruolo di visual design director.Ma Project C, l'attuale nome in codice del suo nuovo gioco, è molto diverso. "È uno dei progetti più ambiziosi su cui abbia lavorato e, devo ammetterlo, uno discretamente difficile per me", spiega.Leggi altro...

