Come il governo è uscito dall' impasse sulla Tav

(Di sabato 9 marzo 2019) Slittano i bandiTav. La politica si affida alle tecnicalità, il quadro non è di immediata e facile comprensibilità.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lettera a Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e gestire la linea ferroviaria dell'Alta velocità, invitandola ad "astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara".La risposta di Telt Telt ha replicato che non farà partire le gare senza l'ok dei due esecutivi: "la successiva fase di trasmissione dei capitolati per la presentazione delle offerte" sarà sottoposta "al preventivo avallo dei due governi".Ma il Cda che si riunirà lunedì prossimo autorizzerà gli inviti per i lotti francesi del tunnel. L'iter dunque sarà avviato in modo da ...

