Cives e gli scenari globali | rimettere l' uomo al centro e governare le crisi

Preti pedofili - condannato a sei mesi l’ar Cives covo di Lione Philippe Barbarin : non denunciò gli abusi di Bernard Preynat : l’arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin , 68 anni, è stato condannato a 6 mesi di prigione con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni ’70 e ’80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat . La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione . Nei giorni scorsi Barbarin ha continuato a ripetere di non avere idea di cosa potesse essere giudicato colpevole. Preynat è ...

Ar Cives covo Scicluna : leader Chiesa aprano gli occhi sugli abusi : Roma, 19 feb., askanews, - "Di fronte ai traumi la psicologia umana tende a rimuovere" e quindi, l'obiettivo del summit convocato da Papa Francesco da giovedì a domenica in Vaticano, è "far sì che i ...

Milano - l'ar Cives covo Delpini in Consiglio comunale : richiamo alla Costituzione : ... per farsi promotrice attiva di quanto può consolidarla e renderla operativa nell'affrontare le domande di più ampio orizzonte e le domande che sorgono d alla cronaca spicciola - ha concluso -. La ...

Sea Watch - Papa ai leader Ue : “Concreta solidarietà per i 49 migranti”. ArCivescovo Torino : “Noi pronti ad accoglierli” : “Concreta solidarietà nei confronti di queste persone”. Al 16° giorno senza porto per le navi Sea Watch 3 e la Sea Eye, con 49 migranti a bordo, è arrivato anche l’appello di Papa Francesco. Il Pontefice, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due imbarcazioni che da giorni aspettano indicazioni su uno scalo che accolga i migranti soccorsi in mare. Bergoglio si è rivolto direttamente ai ...