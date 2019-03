Ciclismo | GP Larciano 2019 | startlist di ottimo livello | gli italiani ci provano

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Non solo Strade Bianche e Tirreno-Adriatico, si infiamma il calendario delitaliano con il GP Industria & Artigianato in quel di, giunto alla sua 42ma edizione, che si disputerà domenica pomeriggio. Una corsa che ha acquisito importanza con il passare degli anni: sarà davvero molto dilaper questoLa gara si svolgerà su due giri diversi: un primo circuito di 22.3 km che verrà ripetuto per quattro tornate ed un secondo di 27.5 km, sempre da ripetersi quattro volte. Decisive risulteranno le salite di Fornello e quella a San Baronto. 199,2 i chilometri totali con partenza ed arrivo in quel diTra i corridori più attesi il nome più importante è quello di Thibaut Pinot: il transalpino della FDJ ha già dato spettacolo al Tour Cycliste International du Haut Var e torna in Italia dopo lo spettacolare trionfo nell’autunno del ...

