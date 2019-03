Chiamparino | Siamo alla Repubblica delle Banane

blogo

(Di sabato 9 marzo 2019)Proprio mentre il governo Conte decideva di sospendere i bandi per la Tav, a Torino è andata in scena un'altra manifestazione organizzata dal movimento Sì Tav e dalle ormai note "madamin", che abbiamo visto oggi a braccetto (letteralmente) con alcuni esponenti di Forza Italia come l'europarlamentare Lara Comi.Ma si è visto anche qualcuno del PD, come il Presidente della Regione Piemonte Sergio, che ha commentato:"Che il Governo prenda una decisione perché qui non si capisce niente. Qui rischiamo l’effetto. Il governo lascia aperto uno spiraglio non chiaro. Se i bandi partiranno è un piccolo passo avanti ma con una spada di Damocle non da poco. Se i bandi non partono senza se e senza ma, si assumano la responsabilità e il governo vada a casa"TAV: deciso il rinvio dei bandi Tav: i bandi di ...

