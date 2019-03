Chi sono le 5 calciatrici americane che hanno fatto causa alla Federazione 

Telt e i bandi sulla Tav : che cosa sono. I tempi - le clausole - i risChi per l'Italia : Entro lunedì 11 marzo il consiglio di amministrazione della Telt, la società paritaria italo-francese incaricata di realizzare la Torino Lione, è chiamato a dare il via libera ai bandi per lavori di ...

Fabio Ferrari - il “Chicco” de I Ragazzi della Terza C : “Mi sono ritrovato a scegliere tra il vivere e il morire” : Ricordate Fabio Ferrari? Il nome potrebbe non dire molto ma due suoi ruoli sono rimasti nella memoria di tutti: Chicco de I Ragazzi della Terza C e Pappola di Vacanze in America. “Interpretare Chicco è stato un’arma a doppio taglio. Oggi può capitare che mi fermino per strada e mi dicano ‘ciao Chicco ti ho visto nel film di Pupi Avati’. Diciamo che un po’ l’ho patito, ma alla fine mi ci sono abituato. Chicco ...

'Gli anni degli attacChi della mafia alle istituzioni sono lontani' - Mattarella - : Roma, 9 mar., askanews, - 'Oggi che gli anni drammatici e tormentati degli attacchi alle istituzioni democratiche sono lontani, siamo consapevoli del debito di riconoscenza e di ricordo nei confronti ...

Usa - piper bimotore si sChianta in un lago : sono cinque i morti : Una terribile tragedia si è verificata ieri negli Stati Uniti, precisamente in Florida, nel lago Okeechobee, dove un velivolo piper bimotore è caduto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'aeromobile aveva dei problemi e stava cercando di effettuare un atterraggio di emergenza presso l'aeroporto di Pahokee. Lo stesso ordine di atterraggio era stato dato proprio dalla Federal Aviation Administration, l'ente che controlla il traffico ...

DIRETTA ChiEVO MILAN PRIMAVERA/ Streaming video tv : i precedenti del match sono 22 : DIRETTA CHIEVO MILAN PRIMAVERA: Streaming video e tv, risultato live del match della ventiduesima giornata nel campionato PRIMAVERA 1.

Alberto Angela presenta la nuova stagione di 'Meraviglie' : 'Sono così tante che fatiChiamo a sceglierle' : In occasione della seconda stagione di Meraviglie, in onda con 4 puntate a partire dal 12 marzo alle ore 21,15 su Rai 1, il conduttore Alberto Angela presenta il programma e le difficoltà di scelta ...

Ariana Grande e le altre : Chi sono le popstar più seguite su Instagram : Le cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramLe cantanti più seguite su InstagramIl successo musicale, l’immagine ammiccante da eterna Lolita, la capacità di mostrare ...

Perché attivisti e ong in Egitto sono bersagli di un boom di cyberattacChi : Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi (foto Mohamed El-ShahedM/Afp/Getty Images) L’Egitto si sta trasformando in una “prigione a cielo aperto” per chiunque osi criticare il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi, denuncia Amnesty International. Non è una novità: negli ultimi anni le autorità egiziane hanno costantemente preso di mira le organizzazioni non governative, limitando la loro libertà di associazione e di espressione ...

Italia's Got Talent 2019 - la semifinale : ecco Chi sono i primi finalisti : Ebbene sì, manca ormai poco anche alla chiusura di Italia's Got Talent, il programma di TV8 che anche per quest'anno è già arrivato allo step appena antecedente a quello della finalissima del programma, che sarà trasmessa in diretta da Milano il prossimo 22 marzo.Proprio stasera, infatti, in prima serata su TV8, vediamo andare in onda la prima semifinale, con 5 gruppi di Talenti in gara su di un totale di 10, pronti a contendersi la vittoria ...

