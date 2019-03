Chi è Irama | età | fidanzata e carriera del cantante Le curiosità

Chi è Victoria Stella Doritou - la modella avvistata a cena con Irama : Victoria Stella Doritou è la splendida modella avvistata a cena con Irama . Il cantante di Amici qualche giorno fa ha annunciato la fine della relazione con Giulia De Lellis. Con un messaggio apparso su Instagram, Irama ha svelato di aver detto addio all’influencer. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo – ha rivelato -. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo ...

Irama : 'Con Giulia è finita da un po'' - lei ha incontrato Damante - foto ufficiali su ' Chi ' : La loro storia d'amore ha sempre fatto discutere il pubblico sul web e oggi scopriamo che Giulia e Irama si sono definitivamente lasciati. Negli ultimi giorni si vociferava di un presunto incontro notturno della ragazza che sarebbe stata in dolce compagnia. Al momento, secondo le indiscrezioni rilasciate su Chi, pare che la De Lellis avrebbe dovuto incontrare il suo ex Andrea Damante . Questa indiscrezione ha lasciato senza parole gran parte dei ...

Irama a Sanremo 2019 : età - altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome : Irama a Sanremo 2019 : età, altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome Chi è Irama e carriera | Sanremo 2019 Irama Plume (vero nome : Filippo Maria Fanti) è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 . L’artista, vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata del cantante Irama . Così nacque ...

Irama a Sanremo 2019 : età - altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome : Irama a Sanremo 2019 : età, altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome Chi è Irama e carriera | Sanremo 2019 Irama Plume (vero nome : Filippo Maria Fanti) è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 . L’artista, vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata del cantante Irama . Così nacque ...

Dis Chi : Mahmood al primo posto con Soldi - in classifica anche Irama e Ultimo : Effetto Sanremo sulla classifica dei Dischi più venduti della settimana. Tra gli album vola al primo posto 'Giovani per sempre' di Irama , mentre Ultimo vanta due posizioni nella top ten , è al quarto ...

Irama a Sanremo 2019 : età - altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome : Irama a Sanremo 2019 : età, altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome Chi è Irama e carriera | Sanremo 2019 Irama Plume (vero nome : Filippo Maria Fanti) è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 . L’artista, vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata del cantante Irama . Così nacque ...

Sanremo 2019 - il dramma di Irama : mentre è sul palco... ecco Chi lo scarica - gira una brutta voce : Un discusso protagonista di questo Festival di Sanremo è stato sicuramente Irama : i suoi vestiti non sono stati molto apprezzati, un po' di più invece il suo brano, La ragazza con il cuore di latta. Ma per quel che riguarda Irama si è fatta notare un'assenza all'Ariston, quella della sua fidanzata:

Sanremo 2019 - le quote dei bookmaker : Cristic Chi aggancia Irama - Bertè outsider e Ultimo verso la vittoria : Rush finale per la 69esima edizione del : dopo la serata dei duetti , Ultimo si conferma il favorito dei bookmaker . A fargli compagnia Irama , Loredana Bertè e Simone Cristicchi . Questa sera la finale ...

Sanremo - stasera il vincitore : Ultimo e Irama in pole position. Ma Cristic Chi c’è : Sebbene manchino poche ore all’ultima serata del Festival erano parecchi anni che non si provava questa sensazione di incertezza sui probabili vincitori della gara. Un’insicurezza dettata dal coloratissimo ventaglio di generi musicali e dalla varietà dell’offerta. Tuttavia, le tre sere di gara ci hanno permesso di identificare almeno tre categorie....

Irama all’attico Monina a Sanremo (video) : “Per il Festival sono andato contro Chi avevo intorno” : Vincitore di Amici di Maria De Filippi lo scorso anno e oggi di ritorno sul palco dell'Ariston, Irama ospite all'attico di Monina ha raccontato come è arrivata questa partecipazione da Big al Festival dopo un anno di grande esposizione mediatica in seguito al trionfo nel talent di Canale5. Il cantautore, che aveva già esordito all'Ariston nel 2016 in gara tra le Nuove Proposte, nell'edizione vinta da Ermal Meta, ha raggiunto il critico ...