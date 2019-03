Causa sui brevetti | Qualcomm vuole 31 milioni di dollari da Apple

Keith Flint è morto : suicidio e Causa morte - cosa è successo? : Keith Flint è morto: malattia e causa morte, cosa è successo? Lutto nel mondo della musica: la voce dei Prodigy, Keith Flint, è morto lunedì 4 marzo 2019 in circostanze ancora da verificare. Il cantante aveva solo 49 anni ed è stato un volto iconico degli anni Novanta, quando i Prodigy conobbero la ribalta internazionale abbracciando le varie ramificazioni della musica elettronica e sconfinando nella techno rock psichedelica. Keith Flint ...

Poste - i risparmiatori perdono la Causa sui buoni fruttiferi. Una sentenza giusta (e prevedibile) : “Una decisione politica”, “una porcheria” e peggio: sono i giudizi apparsi in Rete sulla recente sentenza della Cassazione sui buoni fruttiferi postali. Niente di tutto questo. Al contrario: una sentenza giusta e, in quanto tale, prevedibile. La storia è questa. Fino al 2000 gli interessi dei buoni postali ordinari trentennali potevano essere modificati con un decreto del Tesoro. Il che era logico, trattandosi di depositi liberi come un ...

Ci sono ritardi sulla circolazione dei treni a Causa di un incendio sui binari della linea Battipaglia–Paola : A causa di un incendio iniziato la sera di sabato 23 febbraio tra Policastro e Sapri, in Campania, dalle 19.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia–Paola è sospesa. Per questo ci sono molti ritardi nella circolazione dei treni che dalla Sicilia

Bari - mercantile turco si arena sui frangiflutti a Causa del mare mosso : un ferito : In queste ore era atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Puglia, così come lungo tutto il litorale adriatico. E puntuali infatti sono arrivate fortissime raffiche di vento, che stanno causando non pochi disagi. Questa mattina, la nave mercantile turca Efe Murat, con a bordo 15 persone, diretta da Ortona in Turchia, si è appoggiata sui frangiflutti a Bari, davanti alla nota spiaggia di "Pane e Pomodoro". L'enorme natante è stato ...

Credit Suisse : giudice USA boccia richiesta di respingere Causa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sanremo 2019 - il vincitore Mahmood : “Polemiche sui migranti? Non mi sento tirato in Causa - sono italiano al 100%” : “Io sono un ragazzo italiano al 100%”. Il vincitore di Sanremo Mahmood, madre italiana e padre egiziano, non presta il fianco a possibili polemiche sulle sue origini nord-africane, anche in considerazione del dibattito sui migranti che aveva agitato le acque nelle settimane precedenti all’evento. “Quello che canto è solo un ricordo della mia infanzia”. Mahmood, incredulo per la vittoria al festival, si dice pronto a ...

Stati Uniti : Corte suprema respinge richiesta di Exxon per fermare Causa sui cambiamenti climatici : ... Maura Healey, di costringerlo a produrre decenni di registrazioni su come abbia affrontato la minaccia del cambiamento climatico nel mondo e nei confronti dei suoi investitori. L'inchiesta, lanciata ...