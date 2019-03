Catania | agricoltori protestano per il calo dei prezzi | “Dov’è Salvini? Senza risposte

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) “Stiamo protestando per tutti i prodotti ortofrutticoli e per quelli importati dall’Africa.dice prima gli italiani, noi siciliani lo siamo, e perché non ci viene ad aiutare?”. Un centinaio di imprenditori agricoli e braccianti del comparto della Sicilia Sud-orientale si è dato appuntamento lungo la statale-Gela, per il secondo giorno consecutivo di manifestazioni contro l’importazione massiccia di prodotti agroalimentari dall’estero e ildei. Martedì prossimo è previsto un incontro con il prefetto di, Claudio Sammartino, dove gli imprenditori esporranno le loro problematiche chiedendo un tavolo tecnico con il governo. Ma se non dovessero arrivarepositive, i manifestanti andranno avanti. “Per il momento è un presidio pacifico – commenta un agricoltore – aspettiamo che il ministrosi faccia vedere, altrimenti faremo blocchi e ...

