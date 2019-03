Cari 5 Stelle | servirebbe una sterzata! Ascoltare gli italiani e coinvolgerli

Moto Gp - Valentino Rossi è Carico : 'Motivazione alle stelle - ora i risultati' : Valentino Rossi non vede l'ora di ripartire con il Mondiale della MotoGp che domenica vivrà il primo atto del 2019 con il Gp del Qatar a Losail. Per Rossi è la 24/a stagione in sella'Questo è un ...

Inflazione prezzi +1 - 1%/ Spesa alimentari alle stelle : rinCari frutta e verdura +2 - 1% : Inflazione prezzi al +1,1%, rincaro alimentari e carrello Spesa alle stelle: frutta e verdura al +2,1%, i dati del report Istat

Emilio Fede : "Ho cenato con Berlusconi - è Carico a pallettoni. I 5 Stelle? Perché ci sono ancora?" : "Berlusconi in questo periodo è caricato a pallettoni. Noi siamo amici, non l'ho mai tradito e non lo tradirò mai". Emilio Fede ha incontrato Berlusconi di recente, e lo trova in gran forma. E, secondo lui, è ancora il futuro della politica. L'ex direttore del Tg4 ha parlato con Roberto Arduini e Andrea di Ciancio nel corso del format "I Lunatici" di Rai Radio 2, spiegando che per il prossimo futuro l'unica maggioranza che ...

Abruzzo - docenti preCari fanno crollare il Movimento 5 Stelle : Marco Marsilio, il nuovo governatore della regione Abruzzo, appartiene al Centro Destra. Il politico ha trionfato con il 48% dei voti. Netta vittoria del Centro Destra, sostenuto soprattutto dai docenti di terza fascia locali. Già, quella ‘maledetta’ terza fascia divenuta uno status di sospensione (più un limbo che un purgatorio) per numerosi insegnanti non solo di tale regione, bensì di tutta Italia. Eppure risulta ironico come il ...

Cari Cinque Stelle - vi spiego perché avete sbagliato tutto : L'economista Giovanni Dosi, a lungo consulente di Luigi Di Maio, boccia la politica economica dell'esecutivo gialloverde, a cominciare alla legge sul reddito di cittadinanza, e critica la «subalternità» del Movimento a Salvini. L'intervista integrale sull'Espresso in edicola da domenica o già online su Espresso+ «Questo governo è inadeguato e dilettantesco» "

Siete diventati come la Lega! I No Tav sCaricano i 5 Stelle : «Eccovi qui per il vostro capitano!», urla un uomo intabarrato. «Tornatevene a casa vostra», grida una ragazza tutta vestita di nero. Volano altre palle di neve in faccia agli agenti. Erano appena una sessantina gli attivisti No Tav che ieri mattina hanno sfidato la neve e le temperature gelide per manifestare contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita al cantiere dell'Alta Velocità in Val di Susa, nel comune di Chiomonte.La ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Febbraio : Cari 5 stelle - su Salvini non si scherza. La scelta tra salvataggio e legalità : Diciotti Il dilemma Sì o no al “Capitano” Antonio Padellaro Caso perfetto per il Comitato di conciliazione mai insediato La fine è nota. Salvo eventi spiacevoli, e grazie a qualche stratagemma leguleio, i vertici del M5S diranno no all’autorizzazione a procedere contro Salvini. E dunque diranno sì alla sopravvivenza del governo. Non sappiamo ancora con quale procedura dorotea ciò avverrà nella Giunta […] di A cura di Lorenzo ...

Norme anti-banchieri nel decreto Carige - scontro fra 5 stelle e Lega : "Il decreto non si cambia", ha detto oggi il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, ma dal M5S arrivano chiari segnali che lasciano intendere come il disegno di legge di conversione del Dl Carige costituisca un evidente spunto per cavalcare nuovamente una battaglia contro i banchieri. E attorno alla conversione in legge delle Norme di urgenza a favore della cassa di risparmio genovese adottate agli inizi di gennaio dal governo si ...

Bug Carige nel software 5 stelle : Perché i gilet gialli non vanno in banca, se non per appiccare il fuoco, come accaduto a Parigi a inizio dicembre. E comunque non le "salvano" per decreto, utilizzando le risorse inutilizzate dal "fondo salva-banche" varato dal governo Gentiloni. Come dice Gianluigi Paragone: "Questo caso di Carige non può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione abbastanza simile. I gilet grigi delle banche non ...