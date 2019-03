Caporalato, arrestato notaio di Palermo

Per essere certo di sfuggire alle sanzioni degli organi di vigilanza undi 53 anni,dai carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi () aveva dato ai suoi operai un vademecum anti controlli. E' accusato di sfruttamento del lavoro,ed estorsione in concorso con un proprio collaboratore. Ai propri dipendenti consegnava un foglio in cui erano riportate le notizie da fornire in caso di controlli ispettivi.Gli operai agricoli lavoravano con retribuzioni molto inferiori a quelle previste.(Di sabato 9 marzo 2019)

