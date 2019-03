Cammina | Cammina

Spettacoli sulla neve e Camminate in rosa Pisogne si fa in due : Il bianco e il rosa: la neve e il «no» alla violenza sulle donne. Due colori per due appuntamenti che caratterizzeranno il fine settimana di Pisogne. Stasera in Val Palot tornerà sulla scena la ...

Ictus - arriva l'esoscheletro robot che aiuta a Camminare dopo la malattia : Riuscire a stare in piedi di nuovo e non sentirsi condannato per sempre su una sedia a rotelle. Un sogno, che in molti casi può diventare realtà e migliorare la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Si sapeva già che Ekso, l' esoscheletro riabilitativo, modernissimo gioiello biotecnologico,

Ictus - arriva l'esoscheletro robot : come tornare a Camminare dopo la malattia : Riuscire a stare in piedi di nuovo e non sentirsi condannato per sempre su una sedia a rotelle. Un sogno, che in molti casi può diventare realtà e migliorare la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Si sapeva già che Ekso, l' esoscheletro riabilitativo, modernissimo gioiello biotecnologico,

Unione Sportiva Acli - entra nel vivo quinta edizione progetto "Camminata dei Musei" : Si tratta di una manifestazione consolidata nel tempo che abbina la salute, la cultura e lo sport ed impegno in maniera dunque utile il tempo libero di cittadini di ogni età. Il progetto "Camminata ...

SCUOLA/ Colloqui Fiorentini - emozioni per cuori che vogliono Camminare : Dal 7 al 9 marzo 4mila docenti e studenti da tutta Italia si ritrovano a Firenze sulle tracce del poeta di Recanati. Una possibilità di riscoprirsi uomini

Milano. A Palazzo Marino : Ho Camminato nel mondo con l’anima aperta : Domenica 3 marzo alle 10:30 in Sala Consiliare a Palazzo Marino torna “Area P. Milano incontra la poesia”. L’iniziativa della

Bolzano - accoltellata in strada dal compagno mentre Cammina con la figlia : grave 29enne : Una donna di 29 anni è stata accoltellata in strada a Bolzano mentre camminava con la figlia piccola nel passeggino. Il gesto al culmine di una lite: lei è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale mentre lui, dopo aver tentato la fuga, è stato bloccato da alcuni passanti e poi consegnato alle forze dell'ordine.Continua a leggere

Donna salvata da un raro tumore : tornerà a Camminare grazie ad un bacino su misura : La miracolosa operazione è avvenuta al Cto di Torino. Una equipe di medici e ingegneri ha prima asportato il sarcoma osseo e...

Sardegna - via al Cammina Italia CAI 2019 : ... percorrerà una serie di tappe di tutte le regioni Italiane del Sentiero Italia CAI , con il quale quest'anno il Club alpino Italiano presenta l'itinerario escursionistico più lungo del mondo, ...

Vans lancia la tecnologia ComfyCush : sembrerà di Camminare su una nuvola : Dalla parte del comfort: Vans lancia la tecnologia ComfyCush. Con l’iconica silhouette Era, potenziata da ComfyCush, ti sembrerà di camminare su una nuvola Vans, il marchio originale di calzature e abbigliamento per sport d’azione, è orgoglioso di annunciare il lancio di ComfyCush, la tecnologia di ultima generazione che regala il massimo comfort a una delle silhouette più iconiche del marchio: Era. “L’Era ComfyCush ...

Anthem : Disponibile l’evento “Dove Camminano i Giganti” : Se avete portato a termine la modalità Storia di Anthem o volete staccare la spina dalle missioni principali, a partire da oggi è Disponibile un nuovo evento a tempo per la modalità Gioco Libero, intitolato Dove camminano i Giganti. A caccia di Giganti in Anthem La sfida a tempo richiederà di affrontare ed abbattere alcuni Titani nella modalità libera di Anthem. I giganti si aggirano per le varie ...

Vicenza - bimbo di un anno investito da un autobus mentre Cammina con i nonni : L’incidente in piazza Castello a Vicenza, dove sono intervenuti carabinieri e polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è chiaro se il bimbo sia improvvisamente sfuggito al controllo dei nonni o se sia stato l'autista del bus a non accorgersi del piccolo durante una manovra.Continua a leggere

Camminare in montagna per riconciliarsi con il mondo e con sé stessi : "Se sei un uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino" L'autore di questa massima, Henry David Thoreau , nel luglio del 1845, decise di lasciare la cittadina di Concord, dove abitava, per ...

A Bolzano ci sono dei paratesta sui pali per chi Cammina guardando lo smartphone : Chiamare con il cellulare, comunicare con Whatsapp, postare su Instagram: sono azioni che fanno ormai parte della nostra vita di tutti giorni, sempre più «iperconnessa» e distratta dallo smartphone. A tal punto da mettere a rischio la nostra vita: sono numerosi i casi di giovani che hanno perso la vita per un selfie sopra un precipizio o per non aver alzato la testa dal telefono ed essere stati investiti dal traffico. Proprio per ...