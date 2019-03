Camionista ubriaco travolge passeggino | bimbo gravissimo

ilfogliettone

(Di sabato 9 marzo 2019)al volante di un camioncino, ha cercato di scappare a un controllo della Polizia locale, andando a tutta velocita' fuori strada proprio nel centro del paese. E nella corsa ha travolto una famigliola seduta in un parco, sbalzando dalun piccolo di 14 mesi, che ora e' ricoverato in gravissime condizioni. L'incidente e' avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Marostica, cittadina della pedemontana in provincia di Vicenza, sotto gli occhi inorriditi di molti passanti della zona, che hanno testimoniato di aver visto il conducente del mezzo uscire in evidente stato di ubriachezza. Forse proprio per questo l'autista stava correndo, pare per fuggire a un posto di blocco.Il piccolo era nel, insieme alla madre che gli stava dando del gelato. Un altro fratellino di 4 anni, si trovava poco lontano assieme al padre. Stavano seduti sul limitare di un'area verde ...

