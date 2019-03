Camionista ubriaco travolge mamma e bimbo di 14 mesi | al piccolo amputata la gamba

Camionista ubriaco travolge passeggino - bimbo gravissimo : ubriaco al volante di un camioncino, ha cercato di scappare a un controllo della Polizia locale, andando a tutta velocita' fuori strada proprio nel centro del paese. E nella corsa ha travolto una famigliola seduta in un parco, sbalzando dal passeggino un piccolo di 14 mesi, che ora e' ricoverato in gravissime condizioni. L'incidente e' avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Marostica, cittadina della pedemontana in provincia di Vicenza, sotto ...