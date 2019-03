CAMBIAMENTI CLIMATICI il 15 marzo sciopero globale per il clima | gli studenti in piazza

Medici Sentinella per l’Ambiente : una strategia di prevenzione dai CAMBIAMENTI CLIMATICI - il ruolo dei Medici per la Salute globale : E’ in programma martedì prossimo a Milano il convegno dal titolo “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici. Il ruolo dei Medici per la Salute globale” che si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Metropolitano di Corso Garibaldi. L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente con la collaborazione della Fondazione Cariplo, dell’Ordine dei Medici di Milano, del Comune ...

Maltempo Friuli - Scoccimarro : “Al via a task force sui CAMBIAMENTI climatici” : “Gli eventi di Maltempo come quello occorso in autunno non sono fatti episodici ma problematiche nuove da affrontare per tempo. Per questo abbiamo deciso di lavorare in sinergia e mettere in campo per la prima volta una task-force sui cambiamenti climatici”. Lo ha annunciato l’assessore della Regione Friuli Venezia Giulia all’Ambiente e energia, Fabio Scoccimarro, intervenendo oggi a Tolmezzo alla presentazione del Piano ...

KIDSBIT - il Festival dei bambini e della Terra : torna l’evento dedicato ai piccoli esploratori digitali - dedicato all’ambiente e ai CAMBIAMENTI climatici : torna anche quest’anno KIDSBIT Festival, l’evento dedicato a bambini e ragazzi del 21° secolo e alle loro famiglie, con un’edizione speciale dedicata alla Terra. Per la realizzazione del suo IV Festival, che si svolgerà a Perugia sabato 8 e domenica 9 giugno, KIDSBIT aderisce al progetto firmato CNA Umbria/Eppela che, tramite il crowdfunding, ha deciso di sostenere dei progetti umbri, artigianali e imprenditoriali di carattere innovativo, in ...

CAMBIAMENTI CLIMATICI : nelle zone umide costiere la difesa naturale contro l’inquinamento atmosferico : L’aumento del livello del mare visto come indicatore di benessere della Terra: questo è quanto rilevato da un team di scienziati dell’Università di Wollongong in Australia che ha studiato il carbonio immagazzinato in oltre 300 barriere salmastre in 6 continenti, raccogliendo i dati degli ultimi 6.000 anni. Nello studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, gli scienziati hanno scoperto che in tutte le epoche ...

CAMBIAMENTI CLIMATICI e gestione del rischio - Giampedrone : "diffusione best practice per pianificazione consapevole" : ...del progetto che Regione Liguria sta portando avanti con l'obiettivo di limitare gli effetti del cambiamento climatico e di progettare soluzioni sostenibili e durature per salvaguardare l'economia ...

Riscaldamento globale : i CAMBIAMENTI CLIMATICI possono ripercuotersi sulla vita di alcune specie : I ricercatori di uno studio pubblicato dal Royal Society Biology Letters, ha rivelato che foche e balene dell’Artico stanno cambiando le abitudine alimentari congiuntamente al cambiamento climatico dei loro habitat. Lo studio ha preso in esame i dati relativi a due decenni sulla vita di due specie selvatiche dell’Artico: la balena beluga (conosciuta come balena bianca) e la foca degli anelli. Le ricerche si sono concentrate nella ...

Le Insidie nascoste collegate ai CAMBIAMENTI Climatici : Spesso parliamo di “Cambiamenti Climatici” soffermandoci sui problemi più immediati ed evidenti che si riscontrano per lo più a scala globale: scioglimento dei ghiacciai (con lento e progressivo innalzamento del livello dei mari), fenomeni estremi sempre più frequenti, desertificazione diffusa ecc… Tuttavia, rimanendo nel nostro territorio, è doveroso aggiungere qualche informazione che spesso ci dimentichiamo: gli effetti ...

CAMBIAMENTI CLIMATICI e trasporto aereo : il Parlamento Europeo pensa a una tassa su carburante o biglietti : Il Ministro dell’Ambiente del Belgio nel suo intervento al Parlamento Europeo propone una tassa sul trasporto aereo, da applicare sul carburante o sui biglietti, per sostenere le azioni contro i Cambiamenti climatici: questa la proposta avanzata durante i lavori del Consiglio ambiente in corso a Bruxelles che ha raccolto il pieno sostegno di Olanda, Francia, Lussemburgo e Svezia e un’apertura da parte del Commissario Ue ...

Uecoop : 8 italiani su 10 preoccupati dalle conseguenze dei CAMBIAMENTI climatici : “Quasi 8 italiani su 10 (77,5%) sono molto o abbastanza preoccupati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici“: è quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Eurispes in riferimento agli ultimi dati Istat che mostrano un incremento del 2,3% degli investimenti ambientale delle imprese industriali fino a 1.437,3 milioni di euro. “Esiste nella società italiana uno zoccolo duro a forte ...

Ambiente - CAMBIAMENTI CLIMATICI : Cesena vuole tagliare il 40% di CO2 : I cambiamenti climatici riguardano tutti e Cesena non vuole farsi trovare impreparata. Per questo ha messo a punto una strategia: quella contenuta nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), che definisce obiettivi ed azioni da seguire da qui al 2030 per ridurre la produzione di CO2 del 40% rispetto al 2012 ed adattare la citta’ ai cambiamenti climatici. Il piano e’ stato redatto in collaborazione con ...

Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio : CAMBIAMENTI CLIMATICI - prevenzione - manutenzione - cantierabilità dei progetti : “Con il varo del Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio ProteggItalia si aprono importanti opportunità per quella, che è una condizione fondamentale per il futuro anche economico del Paese: aumentare la resilienza delle comunità ai tempi dei cambiamenti climatici, mettendole in Sicurezza dai rischi idrogeologici attraverso la realizzazione di utili, quanto indispensabili infrastrutture.” A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente ...

CAMBIAMENTI CLIMATICI e gas serra : un nuovo metodo permette di riconvertire l’anidride carbonica in carbone : Il problema delle emissioni inquinanti è una cosa ben nota, difatti la correlazione ai Cambiamenti climatici non è più una mera ipotesi. Ma una nuova ricerca apre uno scenario particolarmente incoraggiante: il gruppo di ricerca guidato dalla RMIT University di Melbourne, in Australia, che ha sviluppato questa tecnica, è riuscita infatti a convertire efficacemente delle particelle di gas CO2 in particelle solide di carbonio. Lo studio pubblicato ...

Lotta ai CAMBIAMENTI CLIMATICI : per gli italiani gli investimenti internazionali sono uno strumento chiave : La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi la quarta edizione dell’indagine della BEI sul clima, sondaggio che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. Il quarto pacchetto di risultati si concentra su come i cittadini dell’UE percepiscono gli ...

Lombardia : Pirellone boccia risoluzione su CAMBIAMENTI climatici : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato nella seduta di oggi la risoluzione sui cambiamenti climatici, relatore il presidente della commissione Ambiente, Riccardo Pase, Lega. Sul documento, che è stato oggetto di un dibattito per tutta la giornata, in votazio