Bundesliga | 25^Giornata | i risultati del pomeriggio | Bayern a valanga | il Dortmund torna

(Di sabato 9 marzo 2019) Tutti idelle gare delle 15:30 valide per ladel campionato tedesco– Si sono da poco concluse le gare valevoli per ladella, conMonaco e Borussiagrandi protagoniste.Monaco-Wolfsburg 6-0Game set and match per i bavaresi ai danni dei Lupi.Gli uomini di Kovac regolano facilmente una delle sorprese della stagione della, anche grazie ad una grande prestazione dei suoi. Ad aprire le danze è Gnabry, a segno ancora una volta, che al 34′ mette a segno il gol dell’1-0. La prima frazione, però, si chiude con il raddoppio di Lewandowski.Nella ripresa, però, i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco e trovano il 3-0 con James Rodriguez, prima di dilagare definitivamente nell’ultimo quarto d’ora. I gol di Muller, Kimmich e quello di Lewandowski, ...

