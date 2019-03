Budget Usa, più fondi al Pentagono

Un taglio alle spese per i programmi di assistenza interna e internazionale e per l'ambienta, ma un aumento deiper il. Questi i due elementi chiave della legge di Bilancio che Trump presenterà lunedì. Per il WP la manovra punterà su tre pilastri: la sicurezza al confine con la richiesta di ulterioriper il muro col Messico; riforme per rendere il governo più efficiente; e il delineare di una nuovo 'cammino di bilancio' per il Paese, strada già intrapresa con il taglio delle tasse e la deregulation.(Di sabato 9 marzo 2019)

