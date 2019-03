Boxe | pugile si taglia le trecce rasta per rientrare nel peso prima del match

Boxe – Pesi supermedi IBF - Scardina sfida Kekalainen pe ril titolo : le sensazioni del pugile milanese : Daniele Scardina pronto per la sfida contro Henri Kekalainen per il vacante titolo internazionale dei Pesi supermedi IBF Venerdì 8 marzo, al Superstudio Più di Milano, Daniele Scardina sfiderà il finlandese Henri Kekalainen per il vacante titolo internazionale dei Pesi supermedi IBF nel corso della manifestazione organizzata dalla Opi Since 82 di Salvatore Cherchi insieme a Matchroom Boxing Italy e DAZN, il servizio streaming in diretta e ...

Boxe – Dario Morello pronto al debutto con i colori dell’Opi Since 82 : le sensazioni del pugile calabrese : Nella grande riunione dell’8 marzo a Milano, l’ex campione d’Italia dei pesi welter Dario Morello debutterà con i colori dell’Opi Since 82 Venerdì 8 marzo, al Superstudio Più di Milano, Dario Morello debutterà con i colori dell’Opi Since 82 nel corso della manifestazione organizzata dalla società di Salvatore Cherchi insieme a Matchroom Boxing Italy e DAZN, il servizio streaming in diretta e online di eventi sportivi. Dario combatterà ...

Boxe - Carmine Tommasone : “Vincere il Mondiale negli USA è il sogno di ogni pugile - uno stimolo in più partire da sfavorito” : Tutto pronto a Prisco, in Texas (Stati Uniti), per la sfida per il titolo Mondiale dei pesi piuma WBO: al Ford Center l’azzurro Carmine Tommasone affronterà il detentore della cintura Oscar Valdez, messicano classe 1990. Queste le parole dell’italiano nella conferenza stampa della vigilia: “Da professionista è la prima volta che combatto negli Stati Uniti, da dilettante l’ho già fatto. Diventare il quarto pugile italiano a vincere ...