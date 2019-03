Black Dog film stasera in tv 9 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

Black Dog è il film stasera in tv sabato 9 marzo 2019 in onda in seconda serata su Rete 4 alle 23:30. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Black Dog film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Black Dog
GENERE: Avventura
ANNO: 1998
REGIA: Kevin Hooks
CAST: Patrick Swayze, Randy Travis, Gabriel Casseus, Brian Vincent, Graham Beckel, Cyril O'Reilly, Charles S. Dutton, Rusty De Wees, Stephen Tobolowsky, Brenda Strong
DURATA: 82 Minuti

Black Dog film stasera in tv: trama

Un camionista di nome Jack Crews accetta per conto del suo datore di lavoro Cutler di effettuare illegalmente una misteriosa consegna. La spedizione parte da Atlanta con destinazione New Jersey. Il compenso è decisamente alto, 10.000 dollari, e Jack ha bisogno di quella grossa somma di denaro per riscattare l'ipoteca ...

