Mamma mia, ha la sindrome di down! Bimbo di 4 anni insultato da un’anziana sul bus

(Di sabato 9 marzo 2019) Angie Theakston, 43, di Beverley, nella contea dello Yorkshire, ha raccontato al Sun che a suo figlio Joey è stato detto di "stare zitto" da una donna anziana. Quando la donna si è girata verso il piccolo, ha poi esclamato: "Ah, ah ladi Down?mia, non potrei sopportarlo ", lasciando la madre inorridita. “Era tanto eccitato per il suo viaggio sul bus e non vedeva l'ora di entrare” ricorda Angie. Tuttavia la passeggera, contrariata, si sarebbe infuriata per il rumore che stava facendo, voltandosi per dirgli di "stare zitto".“È qualcosa che rimarrà con me per sempre. Per fortuna Joey è ancora in quell'età in cui non ci si infastidisce più di tanto per episodi del genere. Faceva male più a me di quanto non facesse male a lui” dice ancora la 43enne. L‘anziana donna ha poi continuato la sua predica rivolgendosi a un altro passeggero seduto accanto a lei: “mia, ladi Down? Non riuscirei a stargli accanto". Dopo un po’ Joey le avrebbe toccato il cappello. "Ha allungato la mano e l'ha toccato e lei è saltato e ha detto ancora: ‘ladi Down? Non potrei farcela'”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...