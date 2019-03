Biathlon | Mondiali Oestersund 2019 | Dominik Windisch | “Sono arrivato un po’ aggressivo al

Biathlon - Inseguimento maschile Mondiali 2019 : startlist - pettorali e distacchi. Programma - orari e tv : Con la 12.5 km pursuit maschile proseguono domani le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara ci saranno per l’Italia tre atleti: Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. Di seguito il Programma completo ...

Mondiali Biathlon Oestersund – Johannes Boe vince l’oro nella sprint : l’azzurro Windisch 24° : Johannes Boe non tradisce: oro nella sprint ai Mondiali di Oestersund. Loginov e Fillon-Maillet sul podio, Windisch 24° con tre errori Se sei il biathleta più forte, puoi permetterti persino di sbagliare, anche quando gli altri non lo fanno. Johannes Thingnes Boe, dominatore incontrastato della stagione arrivato ai Mondiali di Oestersund con l’obiettivo di conquistare sette medaglie in sette gare, possibilmente tutte d’oro, ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia quinta con il bronzo nella staffetta mista : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : Johannes Boe vince l’oro nella sprint - male gli italiani al poligono : Il norvegese Johannes Boe, che punta a vincere sette medaglie ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, porta a casa il secondo oro nella seconda gara disputata: dopo la staffetta mista, infatti, vince anche la 10 km sprint maschile nonostante un errore al secondo poligono. Boe chiude davanti al russo Alexander Loginov, secondo a 13″7, ed al transalpino Quentin Fillon Maillet, terzo a 16″5. male gli italiani, fallosi al ...

Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 : startlist - pettorali e distacchi. Programma - orari e tv : Con la 10 km pursuit femminile proseguono domani le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

LIVE Biathlon - Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe padrone assoluto - azzurri fallosi al tiro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km Sprint maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 9 marzo, alle ore 16.30 per l’Italia saranno in gara Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, e Giuseppe Montello. La sfida del norvegese Johannes Boe, alla ricerca delle sette medaglie nelle sette prove iridate ai Mondiali di Biathlon passa in maniera inevitabile per ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 marzo : Mondiali Biathlon e short track - tanto sci alpino e snowboard. Un sabato da batticuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 9 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

Biathlon - Mondiali 2019 oggi (9 marzo) : sprint maschile. Orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Con la 10 km sprint maschile proseguono oggi le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atleti: Dominik Windisch col 18, Lukas Hofer col 23, Thomas Bormolini col 35, Giuseppe Montello con l’89. Di seguito il programma completo della sprint maschile dei Mondiali di Oestersund con l’Orario ...

Mondiali Biathlon 2019 – La sprint femminile premia Kuzmina - Wierer decima : Wierer decima nella sprint ai Mondiali: scavalca Vittozzi in testa alla Coppa del mondo. Oro storico per Kuzmina, sul podio Tandrevold e Dahlmeier Dorothea Wierer torna leader della classifica generale di Coppa del mondo. In una gara che non regala medaglie, la notizia principale in chiave Italia è il sorpasso dell’altoatesina nei confronti della compagna di squadra Lisa Vittozzi, partita per la prima volta in carriera con il ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : nella sprint maschile prosegue la ricerca delle sette medaglie di Johannes Boe : La sfida del norvegese Johannes Boe, alla ricerca delle sette medaglie nelle sette prove iridate ai Mondiali di Biathlon passa in maniera inevitabile per la sprint di domani, che farà da volano anche all’inseguimento di domenica, che Boe potrebbe anche dominare qualora andasse a podio tra meno di ventiquattro ore. Il norvegese ha provato a sparigliare le carte, scegliendo il primo gruppo, e lo hanno seguito il fratello maggiore Tarjei, che ...

Mondiali Biathlon - Wierer 10/a in sprint : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Niente medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei Mondiali di Biathlon in corso a Oestersun. Dopo il bronzo nella staffetta mista, nella gara sprint individuale Dorothea ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : le pagelle della sprint femminile. Kuzmina quasi perfetta - italiane in difesa : La slovacca Anastasiya Kuzmina vince la medaglia d’oro nella 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon e riapre anche il discorso Coppa del Mondo generale. Secondo posto per la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, terza la tedesca Laura Dahlmeier, che beffa la svedese Hanna Oeberg. In casa Italia è decima Dorothea Wierer, mentre scarta in classifica il 21° posto odierno Lisa Vittozzi. Passano all’inseguimento anche Federica ...

