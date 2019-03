Biathlon | Europei Junior Sjusjoen 2019 | Tommaso Giacomel si tinge di bronzo nella 10 km

Biathlon - Europei Junior Sjusjoen 2019 : nelle staffette odierne posizioni di rincalzo per l’Italia : Non ci sono grandi notizie per l’Italia nelle staffette disputate a Sjusjoen, in Norvegia, valide per gli Europei Junior di Biathlon: doppietta della Russia, davanti a Svizzera e Svezia nella singola e precedendo nella mista Norvegia e Germania. Italia tredicesima nel primo caso e settima nel secondo. Nella staffetta singola oro alla Russia (Ksenia Dovgaya – Igor Malinovskii) in 42’27″8 davanti alla Svizzera (Amy Baserga ...

Biathlon - Europei Junior Sjusjoen 2019 : nelle individuali odierne indietro gli azzurrini : Non ci sono grandi notizie per l’Italia nelle individuali disputate a Sjusjoen, in Norvegia, valide per gli Europei Junior di Biathlon: i primi ori prendono la strada di Germania e Francia, mentre si iscrivono al medagliere anche Norvegia, Slovenia e Svezia. Molto staccati invece tutti gli azzurrini al traguardo. Nella 15 km individuale maschile oro per il tedesco Tim Grotian, che vince in 40’33″4, precedendo di 23″4 il ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : Tarjei Boe si impone nell’inseguimento maschile - il sigillo di Yurlova nella gara femminile : E’ andata in archivio la rassegna continentale di Minsk (Bielorussia), per quanto concerne il Biathlon. Una competizione europea interpretata dagli atleti migliori in prospettiva iridata, vista la scadenza dei Mondiali 2019 ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Ebbene oggi si è chiuso il programma con le due prove dell’inseguimento. nella pursuit maschile il norvegese Tarjei Boe ha completato la sua doppietta. Dopo la vittoria ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : nelle sprint vittorie per il norvegese Tarjei Boe e per la svedese Mona Brorsson : Si sono disputate oggi le sprint agli Europei di Biathlon: a Minsk nella gara maschile oro al norvegese Tarjei Boe davanti allo svedese Jesper Nelin ed al russo Dmitry Malyshko. Bene Giuseppe Montello, 12°, vanno all’inseguimento di domani anche Saverio Zini, 44° e Patrick Braunhofer, 49°, mentre resta fuori Daniele Cappellari, 65°. Nella gara femminile oro per la svedese Mona Brorsson, che domina vincendo davanti alla russa Ekaterina ...

Biathlon - dodicesimo posto per Montello nella sprint degli Europei di Minsk : tutto aperto per l’inseguimento : Montello dodicesimo nella sprint agli Europei di Minsk: distacco contenuto, giochi aperti per l’inseguimento di domenica Tarjei Boe rispetta il pronostico e dimostra di essere il miglior biathleta in gara agli Europei di Minsk. Il norvegese fratello di Johannes, leader della classifica generale di Coppa del mondo, domina la sprint dove trionfa nonostante un errore con 10 secondi di vantaggio sullo svedese Jesper Nelin e 35″ sul ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : Russia e Svezia trionfanti nel giorno delle staffette. Italia distante dal podio : E’ andata in archivio la seconda giornata di gare degli Europei di Biathlon a Minsk. Sulle nevi bielorusse il day-2 era quello delle prove a squadre: staffetta singola mista e staffetta mista le specialità in programma. Nel primo format è stata la Russia di Evgeniya Pavlova e di Dmitry Malyshko a fare la voce grossa. Nonostante un giro di penalità rimediato da Pavlova, il duo dell’Est è riuscito a trionfare grazie ad un’ottima ...

Biathlon – Europei 2019 - la Russia vince la medaglia d’oro nella staffetta single mixed : Italia 12ª : Lardschneider/Cappellari dodicesimi nella single mixed. La Russia vince nonostante un giro di penalità Il giro di penalità di Evegeniya Pavlova non ha impedito alla Russia di portare a casa la medaglia d’oro nella staffetta single mixed agli Europei di Biathlon. Dmitry Malyshko ha regalato il trionfo alla compagna arrivando al traguardo con 20 secondi di vantaggio sullo svedese Jesper Nelin e 29 sul francese Aristide Begue, con la ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : nell’individuale maschile Anev sorprende Boe - Oeberg trionfa nella gara femminile : Prima giornata di gare a Minsk (Bielorussia) per gli Europei 2019 di Biathlon e primi titoli continentali assegnati nella 20 km individuale maschile e nella 15 km individuale femminile. Una rassegna, quella sulle nevi bielorusse, interpretata per alcuni atleti come una prova generale in vista dei Mondiali ad Östersund, in Svezia, dal 7 al 17 marzo. nella gara maschile, condizionata dal forte vento che ha fatto fioccare gli errori al poligono, si ...

Biathlon - Europei 2019 : i convocati dell’Italia - sette azzurri a Minsk. Montello guida la pattuglia tricolore : Dal 20 al 24 febbraio si disputeranno gli Europei 2019 di Biathlon, la rassegna continentale andrà in scena a Minsk (Bielorussia). Si tratta dell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Oestersund ma ovviamente saranno assenti quasi tutti i big del circuito internazionale, ormai concentrati sulla rassegna iridata. L’Italia sarà presente all’appuntamento con sette azzurri: spicca Giuseppe Montello che deve recuperare dai ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si è appena chiusa la trasferta nordamericana del Biathlon, ma non c’è tempo di rifiatare, perché a Minsk, in Bielorussia, sono in Programma gli Europei: si inizia mercoledì 20 con le individuali, mentre giovedì 21 sono previste le staffette. Giorno di riposo venerdì 22, infine sabato 23 toccherà alle sprint e domenica 24 agli inseguimenti. Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Europei di speed skating e short track - c’è il Biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...