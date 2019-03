Bestemmie e insulti choc a Salvini Così manifestano le femministe

Insulti razzisti e Bestemmie contro passeggera : filmato inchioda autista del bus : Insulti razzisti contro una passaggera del bus: è stato lo stesso autista a rivolgersi in maniera pesante alla donna che l'aveva invitato a rallentare. Una rimostranza che ha scatenato...

Bestemmie - insulti - calci e pugni : ora basta - lasciate stare il calcio femminile : Non lo merita chi scende in campo, chi suda, lotta, fa dei sacrifici, si mette in gioco, quotidianamente, in un mondo nel quale il professionismo è un traguardo ancora lontano, non lo merita chi ...

Perché fanno notizia gli insulti e le Bestemmie nel calcio femminile? : “Troppi falli e troppi insulti” La pietra l’ha lanciata Carolina Morace oggi allenatrice del Milan calcio femminile. In passato, stella della Nazionale femminile di calcio nonché commentatrice tv. Allenò anche la Viterbese maschile, seppure per sole due giornate. Ieri il suo Milan ha umiliato il Bari col risultato di 8-0. Morace è andata in tv, a Sky, e ha detto: Troppi falli e troppi insulti verso le mie ragazze. Tutte cose che non ...

Carolina Morace denuncia : 'Calci - insulti - pugni e Bestemmie dalle baresi'. La risposta : 'Esagerata' : Il roboante 8-0 delle rossonere sul campo delle pugliesi è giunto al termine di un incontro purtroppo non giocato all'insegna del fairplay come ha denunciato il coach ai microfoni di Sky Sport.