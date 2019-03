Berlusconi | Governo? Sciagurata stagione Avvenire del Paese in pericolo

Berlusconi : in campo - governo pericoloso : 18.52 Berlusconi convoca l'assemblea nazionale degli eletti di Forza Italia per il 27 marzo, 25° anniversario della vittoria alle elezioni del 1994. "Ricorderemo i nostri 25 anni con il pubblico impegno di un nuovo inizio", in una situazione "preocupante e confusa, nella quale l'avvenire del Paese è messo in pericolo ogni giorno di più dagli errori del governo", dice il leader di FI. "Come nel '94 dobbiamo stare in campo tutti insieme, per ...

Matteo Salvini - botta a caldo : "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia". Drammatico siluro su Berlusconi : "nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato". Matteo Salvini risponde a caldo all'affondo del grillino Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro di Luigi Di Maio, che ha parlato nel tardo pomeriggio di "crisi di governo già aperta" sulla Tav per c

Berlusconi : noi al governo con Salvini I numeri ci sono. Se no subito al voto : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Se il governo Conte andasse in crisi quale soluzione secondo lei sarebbe auspicabile? "Quello che chiediamo dal principio della legislatura. Un governo coerente con il voto degli italiani, che hanno assegnato la maggioranza relativa al centro-destra..." Segui su affaritaliani.it

Secondo Berlusconi - un governo Salvini è possibile : Nessuna crisi di governo sulla Tav. Il premier Giuseppe Conte esclude che la situazione possa precipitare visto lo stallo sull'Alta velocità Torino-Lione e le posizioni che restano molto distanti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma Silvio Berlusconi intravede uno spiraglio e ne approfitta subito: "Pronti a sostenere un governo guidato da Salvini", afferma. Quanto ai voti, nessun problema: "Molti nel Movimento 5 stelle sarebbero ...

Il Governo cade : Berlusconi pronto a votare il Governo Salvini : L’ennesima barzelletta grillina si consuma sulla Tav. La pazienza della Lega e degli italiani è finita. Così Silvio Berlusconi parlando

Silvio Berlusconi - zampata per far crollare il governo : "Pronto per Matteo Salvini premier" : Il governo è davvero a un passo dal collasso, complice il caso Tav e le distanze che paiono incolmabili tra Lega e M5s. E proprio nel momento di massima tensione, ecco la zampata di Silvio Berlusconi, che si ripropone in veste di diavolo tentatore. Lo fa in un'intervista ad affaritaliani.it, in cui

Silvio Berlusconi : "Il governo blocca l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier" : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it. Il presidente di Forza Italia ha aggiunto che Forza Italia è pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier.Ha poi specificato la sua ...

Berlusconi dalla Basilicata attacca : 'Prego perché governo cada - non per Salvini ma per i fatti' : Prosegue l'implacabile campagna del cavaliere per sottrarre l'alleato leghista dall'abbraccio dei Cinquestelle

Berlusconi : governo cadrà per i fatti : 15.15 "Più si va avanti e più questo governo fa danni. Sarà difficile uscire dalla crisi che ha generato". Così Berlusconi, a Matera per iniziative legate alle prossime regionali del 24 marzo. "Questo governo non può andare avanti così e saranno i fatti a farlo cadere" ha scritto su Twitter. Il leader di Forza Italia ha poi twittato:"Bisogna cambiare l'Europa, riportarla al progetto dei padri fondatori e convincere gli Stati a intraprendere ...