Berlusconi | Avvenire dell' Italia è in pericolo

Berlusconi : "Governo? Sciagurata stagione. Avvenire del Paese in pericolo" : Silvio Berlusconi ha le idee chiare: "L'Avvenire del Paese è in pericolo". Il leader di Forza Italia di fatto nella sua lettera inviata agli azzurri per la convocazione dell'assemblea nazionale il prossimo 30 marzo, fa il punto sulla situazione politca nel Paese e sulle mosse del governo imbrigliato sul fronte della Tav: "L"Avvenire del nostro Paese è messo in pericolo ogni giorno di più dagli errori e dalle contraddizioni dell"attuale governo". ...