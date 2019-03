Basket | Nba Gallinari 34 punti record e Clippers volano

Basket : Nba. vittorie per Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder : Solo due partite nella notte Nba e nessun italiano in campo. Vincono gli Oklahoma City Thunder che battono a domicilio i Portland Trail Blazers

Basket - Nba LeBron James supera Jordan Una cosa pazzesca' : WASHINGTON - LeBron James scrive nuovamente il proprio nome nella storia Nba. Il Prescelto segna 31 punti ai Nuggets e tocca quota 32.311 punti in carriera superando il mito Michael Jordan, fermo a 32.

Basket - Nba : Boston umilia Golden State - colpo Houston a Toronto : NEW YORK - Pesante battuta d'arresto per Golden State, con la mente magari già proiettata ai playoff vista la leadership nella Western Conference. Nella notte italiana della regular season Nba i ...

Basket : Nba. Warriors umiliati dai Celtics - Rockets passano a Toronto : Il peggior ko dell'era Kerr: e' quello subito nella notte italiana della regular-season dell'Nba dai Golden State Warriors per mano dei Boston Celtics

Basket Nba - Gallinari guida i Cklippers alla vittoria sui Lakers nel derby di Los Angeles : Un grande Danilo Gallinari , 23 punti, 6 rimbalzi e 9 su 15 al tiro, guida i Clippers nella vittoria sui Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles . Solo nel primo quarto i Lakers riescono a ...

Basket : Nba. Gallinari sigla 20 punti e trascina clippers al successo : ROMA - Danilo Gallinari grande protagonista nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La trentenne di Sant'Angelo Lodigiano sigla 20 punti

NBA – Channing Frye si ritira : “mi mancherà il Basket - ho giocato con compagni incredibili” : Channing Frye annuncia il suo ritiro: il veterano dei Cleveland Cavaliers darà addio al basket al termine della stagione Dopo 13 stagioni passate in NBA con le maglie di Knicks (che lo scelsero alla n°8 al Draft 2005), Blazers, Suns, Magic, Lakers e Cavs (con i quali vinse il titolo 2016), con 883 presenze all’attivo e una media di 8.8 punti e 4.5 rimbalzi in carriera, Channing Frye ha deciso di ritirarsi. Come spiegato tramite social, a ...

Basket - Nba Milwaukee conquista i playoff - Atlanta-Chicago diventa 'epica' : WASHINGTON - Milwaukee, 48-14,, la miglior squadra della Lega, espugna lo Staples Center ed è la prima squadra a conquistare matematicamente i playoff. Post-season, invece, che si allontana sempre di ...

Basket - colpo Virtus Bologna : dall'Nba arriva Mario Chalmers : Grande colpo della Virtus Bologna , che In vista degli ottavi di Champions League e della volata playoff in Serie A torna sul mercato rinforzandosi con Mario Chalmers , pescato dal mercato dei free-...

Basket - Serie A – Che colpo per la Virtus Bologna : arriva il 2 volte campione NBA Mario Chalmers! : Grande colpo della Virtus Bologna in vista del finale di stagione: c’è l’accordo con Mario Chalmers, playmaker dei Miami Heat campioni NBA in back to back La Virtus Bologna piazza un vero e proprio colpo da 90 in vista del finale di stagione. Le ‘V Nere’ sono pronte ad annunciare la firma di Mario Chalmers! Il 32enne nativo dell’Alaska può vantare 646 partite in NBA, giocate con la maglia dei Miami Heat e dei ...

Basket - Dairis Bertans lascia Milano e tenta l’avventura in NBA ai New Orleans Pelicans : L’Olimpia Milano ha conquistato ieri una vittoria fondamentale per il proprio cammino in Eurolega superando in trasferta il Khimki Mosca. Il successo è arrivato nonostante l’assenza di uno dei migliori giocatori della formazione allenata da Simone Pianigiani in questa stagione: Dairis Bertans. Secondo le ultime indiscrezioni, il lettone non sarebbe tornato in Italia dopo la sfida persa in Montenegro con la propria nazionale e sarebbe ...