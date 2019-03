Barbie compie 60 anni | storia della bambola bionda nata mora! più amata | criticata e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) E’ stata sulla luna prima di Armstrong, si è candidata alla presidenza degli Stati Uniti primaClinton; è stata popstar, esploratrice e chirurgo. La, lache ha sostituito tutte le altre bambole,oggi 60. Ma è più social che mai, e, nonostante le critiche e i momentanei cali di vendite, non conosce crisi: nel 2018 la Mattel ha realizzato ricavi per oltre un miliardo di dollari, sorprendendo gli analisti e rassicurando gli addetti ai lavori. Potrà aver avuto qualche acciacco, ma lasi prepara a festeggiare il suo compleanno in forma smagliante.Fu una donna ad inventarla: Ruth Handler, moglie del fondatoreMattel. Creò unacome non si era mai vista, ricalcando la tedesca Lilli Doll: con le fattezze adulte e le curve di una pin-up. Le diede il nome di sua figlia, Barbara Millicent Roberts. Per gli amici,. Propose l’idea al ...

