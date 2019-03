Barbie compie 60 anni | la storia della bambola più famosa del mondo

Barbie compie 60 anni - 8 fra i modelli più bizzarri della sua storia : Barbie Day to Night Barbie Totally HairBarbie Teen TalkBarbie George WashingtonBarbie Video GirlLounge Kitties BarbieBarbie Betty DraperBarbie Pop IconIl 9 marzo 1969 la pionieristica imprenditrice americana Ruth Handler, co-fondatrice della Mattel, presentava alla Toy Fair di New York una bambola che avrebbe cambiato il destino del settore e anche di certo immaginario femminile: Barbara Millicent Roberts, meglio conosciuta come Barbie, divenne ...