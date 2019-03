Balotelli si propone per il futuro | “in Italia solo con il Napoli”

calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Mariosta disputando una stagione molto importante con la maglia del Marsiglia, l’attaccante sianche per la Nazionale. E pensa anche ad un ritorno in, magari con la maglia del Napoli, ecco le dichiarazioni dia La Provence: “La questione è che il mio contratto finirà al termine della stagione e dopo questa ne parleremo. Ho detto al mio agente che sono felice qui e voglio rimanere. Le mie prime due stagioni al Nizza sono state buone, ma il Marsiglia è a un altro livello, un altro tipo di calcio e atmosfera. Questa è la più grande squadra in Francia. Ho sempre sentito che mi sarei potuto adattare qui e non so spiegare il perché. L’atmosfera mi ricorda quella del Napoli, l’unica societàna per cui giocherei“.L'articolosiper il: “incon il Napoli” ...

