Avellino | le rompe la testa con bottiglia | denunciato nel giorno della festa della donna

(Di sabato 9 marzo 2019) Proprio in quello che doveva essere ilpiù felice e in cui tutti dovrebbero riflettere sul loro valore, nelsi è verificato l'ennesimo caso di violenza e di maltrattamenti nella provincia di. I fatti, secondo quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, si sono verificati esattamente nel piccolo comune di Quindici, dove un uomo di quarantacinque anni è statodalle forze dell'ordine. Al culmine di una lite piuttosto accesa, infatti, l'uomo ha aggredito la sua compagna, utilizzando unadi vetro che le ha letteralmente spaccato ine che le avrebbe potuto provocare delle conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, infatti, laè stata ferita ma non è in pericolo di vita ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del pronto soccorso che l'hanno subito medicata.colpita con una...

