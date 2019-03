ATP Indian Wells | fenomeno Auger-Aliassime | Tsitsipas massacrato

ATP Indian Wells : Fognini e Djokovic iniziano col piede giusto in doppio - sconfitta la coppia Raonic-Chardy : La coppia formata dall’azzurro e dal serbo supera in due set quella formata dal canadese Raonic e dal francese Chardy Esordio con vittoria per Fabio Fognini e Novak Djokovic nel tabellone del doppio al ‘BNP Paribas Open’ di Indian Wells, in California. L’azzurro, assieme al n.1 del mondo hanno sconfitto 7-6 (7-5), 6-1, in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, la coppia composta da Milos Raonic e Jeremy ...

ATP Indian Wells : superano il turno Stan Wawrinka e Steve Johnson : Si conclude il primo turno del Master 1000 americano; lo svizzero Stan Wawrinka supera un ostico Daniel Evans al terzo set, col punteggio di 6-7 6-3 6-3, c'è da dire che il britannico ha tenuto testa al forte elvetico, ormai nettamente recuperato dall'operazione al ginocchio. Il derby americano se lo aggiudica Steve Johnson, che supera con un duplice 6-3 il giovane connazionale Taylor Fritz Fuori subito Seppi Un Andreas Seppi distratto e ...

ATP Indian Wells – Esordio complicato per Wawrinka - Evans battuto in rimonta al terzo set : Lo svizzero supera in tre set il britannico Evans dopo oltre due ore di gioco, al secondo turno per Wawrinka ecco Fucsovics Più difficile del previsto l’Esordio di Stan Wawrinka ad Indian Wells, il tennista svizzero ha bisogno del terzo set per superare il britannico Evans ed accedere così al secondo turno del torneo, dove affronterà Fucsovics. Perso il primo set al tie-break per sette punti a quattro, l’elvetico comincia ad ...

ATP Indian Wells - risultati prima giornata : avanti Ivo Karlovic e Sam Querrey : Si è conclusa la prima giornata del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, tra i risultati che maggiormente saltano agli occhi troviamo la vittoria del 40enne croato Ivo Karlovic, il quale, nonostante l'età, riesce ad avere la meglio sull'australiano Ebden con il risultato di 7-6 7-6. Sorpresa anche nel match tra il qualificato americano Giron ed il più quotato francese Chardy, concluso con la vittoria del padrone di casa, anche in questo caso ...

ATP Indian Wells – Esordio amaro per Seppi : l’azzurro cede a Gojowczyk in due set : Andreas Seppi ko al primo turno del torneo ATP di Indian Wells: niente da fare per l’azzurro contro Gojowczyk Niente da fare per Andreas Seppi nel primo turno del torneo Atp di Indian Wells, in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti. Il tennista azzurro, numero 47 del ranking mondiale ha ceduto al tedesco Gojowczyk, numero 85 della classifica ATP, dopo due set. Il match è durato un’ora e 31 minuti di gioco col punteggio ...

ATP Indian Wells – La spalla non dà tregua a Dimitrov : il bulgaro costretto all’ennesimo forfait della stagione : Grigor Dimitrov costretto a dare forfait da Indian Wells: il tennista bulgaro ancora alle prese con lo stesso problema alla spalla che lo ha costretto a saltare Rotterdam e Acapulco Ancora una brutta notizia per tutti i fan di Grigor Dimitrov, il 2019 del tennista bulgaro non sembra essere nato sotto una buona stella. Il problema alla spalla destra non sembra dar tregua a ‘Grisha’ che è stato costretto ad annunciare il suo ...

Indian Wells - interviste : Djokovic vuole rinnovare l'ATP : Credo sarebbe il caso di osservare ciò che viene fatto negli altri sport, cercando pareri esterni indipendenti per ristrutturare la governance ATP e far sì che il CEO non sia sottoposto a questo tipo ...

ATP Indian Wells – Berrettini sfiora la rimonta : Querrey trionfa al terzo set : Matteo Berrettini ko all’esordio ad Indian Wells: il tennista azzurro sconfitto in tre set dallo statunitense Querrey Esordio amaro per Matteo Berrettini nell’ATP di Indian Wells. Sul cemento statunitense, il tennista azzurro, numero 57 della classifica mondiale maschile, è stato sconfitto in poco più di 2 ore dall’idolo di casa Sam Querrey. Berrettini ha perso al tie-break (5-7) il primo set, per poi rientrare in partita nel secondo ...

ATP Indian Wells - Caruso eliminato ad un passo dal tabellone principale : Indian Wells, l’azzurro Caruso è stato eliminato dal torneo nell’ultimo turno delle qualificazioni, sconfitto contro l’Indiano Gunneswaran Qualificazioni Indian Wells, l’azzurro Caruso è stato eliminato proprio ad un passo dalla possibilità di entrare nel tabellone principale del torneo americano. L’Indiano Gunneswaran ha infatti avuto la meglio questa sera col punteggio di 6-2 3-6 6-2, in un incontro molto ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic! : La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i Tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal ...