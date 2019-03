Atletico Madrid | successo sofferto e su rigore contro il Leganes

Verso Juventus-Atletico Madrid : bianconeri in scioltezza - colchoneros con il brivido : Verso Juventus-Atletico Madrid: bianconeri in scioltezza, colchoneros con il brivido Manca sempre meno all’attesissimo match di martedì 12 marzo che vedrà opporsi Juventus ed Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I madrileni partono sicuramente in vantaggio grazie al 2-0 ottenuto tra le proprie mura amiche qualche settimana fa, ma i torinesi sono pronti per la remuntada. Entrambe hanno giocato i ...

L’Atlético Madrid è pronto per la Juve : 1-0 in casa contro il Leganés : L’Atlético Madrid è pronto per la Juve: 1-0 in casa contro il Leganés Data cerchiata in rosso per tutti i tifosi bianconeri e non solo. Martedì si sfidano due delle principali pretendenti al maggior titolo europeo: l’Atlético Madrid e la Juventus. Proprio la formazione colchonera partirà con i vantaggi del pronostico, forte del 2-0 inflitto in casa alla squadra dell’acerrimo rivale, CR7. Nell’ultimo match prima ...

L’Atletico Madrid c’è : vittoria in campionato in attesa della Juve : Si è appena conclusa la gara che vede protagonista la prossima avversaria della Juve in Champions League. L’Atletico Madrid, dopo il 2-0 in Spagna dell’andata, è atteso dalla trasferta di Torino nel ritorno degli ottavi. Nel frattempo questo pomeriggio è stato impegnato in casa contro il Leganes. Risultato, un classico 1-0 che consolida il secondo posto e avvicina il Barça in attesa della partita dei blaugrana. Protagonista è ...

Juve Atletico Madrid - problemi per Allegri : ecco la probabile formazione : Juve Atletico- Archiviata l’ennesima vittoria in campionato, i bianconeri pensano alla sfida che potrebbe cambiare la stagione in corso. Martedì sera arriva a Torino l’Atletico Madrid di Diego Simeone forte del 2-0 ottenuto all’andata. Per Allegri sarà un crocevia della sua carriera alla Juventus. Un’eventuale eliminazione metterebbe ancor più in bilico il suo futuro. Juve […] More

Saul-Juventus - Paratici avvia i contatti : Atletico Madrid infuriato - i dettagli : SAUL JUVENTUS – Juve-Atletico è già iniziata. Si alza la temperatura tra Juventus e Atletico Madrid: il clima diventa infuocato e non soltanto per questioni che riguardano il terreno di gioco dove i bianconeri proveranno a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano. Lo scontro tra i due club, infatti, avviene anche sul mercato. La società campione […] More

Atletico Madrid - si ferma Godin : a rischio la sfida con la Juventus : Il difensore uruguaiano si è fermato ieri in allenamento a causa di un infortunio al quadricipite della gamba destra. A rischio la sua presenza allo ”Stadium”.Brutta tegola per l’Atletico Madrid, alla vigilia del mini derby contro il Leganés: Diego Godin rischia di saltare la trasferta di Torino contro la Juventus a causa di un infortunio.Il difensore, ieri pomeriggio, ha dovuto abbandonare l’allenamento a causa di un ...

Juventus - la carica social dei giocatori bianconeri : cresce l’attesa in vista del match con l’Atletico Madrid : Da Bonucci a Rugani, passando per Szczesny e Spinazzola: i giocatori della Juventus mostrano la propria carica sui social in vista della sfida di Champions “La forza di una squadra è l’unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza. Questa sera ne è stata la dimostrazione. Per martedì avremo bisogno di tutti, dentro e fuori dal campo, per LA PARTITA. Crederci sempre. FinoAllaFine“. Marco Alpozzi/LaPresse Archiviato ...

Juventus-Atletico Madrid : orario - tv - data e streaming. Il programma completo : Si completeranno martedì 12 e mercoledì 13 i match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, e proprio martedì prossimo la Juventus giocherà in casa contro l’Atletico Madrid nel tentativo di ribaltare il pesante 2-0 subito in trasferta e proseguire il proprio cammino nel massimo torneo continentale. La Vecchia Signora sarà chiamata a dimenticare quanto accaduto al Wanda Metropolitano, stadio che sarà anche sede ...

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

Juventus - ESCLUSIVO Petrone : "Fiducioso sulla rimonta con l'Atletico Madrid - la Juve ha sempre fame" : Di simone.ciloni - 08/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Intervista all'allenatore Mario Petrone sul mondo Juve La Juventus affronta tra poco l' Udinese nella 27a giornata di Serie A , mentre martedì 12 ospita in casa la più importante partita della stagione, il ritorno degli ottavi di finale di ...

Porto - Herrera a un passo dall'Atletico Madrid : Hector Herrera, il centrocampista messicano del Porto, è a un passo dall'Atletico di Madrid. Lo scrive lo spagnolo 'AS' ricordando che il 28enne centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e ...