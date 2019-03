Atletico Madrid | si ferma Godin | a rischio la sfida con la Juventus

Juventus - la carica social dei giocatori bianconeri : cresce l’attesa in vista del match con l’Atletico Madrid : Da Bonucci a Rugani, passando per Szczesny e Spinazzola: i giocatori della Juventus mostrano la propria carica sui social in vista della sfida di Champions “La forza di una squadra è l’unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza. Questa sera ne è stata la dimostrazione. Per martedì avremo bisogno di tutti, dentro e fuori dal campo, per LA PARTITA. Crederci sempre. FinoAllaFine“. Marco Alpozzi/LaPresse Archiviato ...

Juventus-Atletico Madrid : orario - tv - data e streaming. Il programma completo : Si completeranno martedì 12 e mercoledì 13 i match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, e proprio martedì prossimo la Juventus giocherà in casa contro l’Atletico Madrid nel tentativo di ribaltare il pesante 2-0 subito in trasferta e proseguire il proprio cammino nel massimo torneo continentale. La Vecchia Signora sarà chiamata a dimenticare quanto accaduto al Wanda Metropolitano, stadio che sarà anche sede ...

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

Juventus - ESCLUSIVO Petrone : "Fiducioso sulla rimonta con l'Atletico Madrid - la Juve ha sempre fame" : Di simone.ciloni - 08/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Intervista all'allenatore Mario Petrone sul mondo Juve La Juventus affronta tra poco l' Udinese nella 27a giornata di Serie A , mentre martedì 12 ospita in casa la più importante partita della stagione, il ritorno degli ottavi di finale di ...

Herrera a un passo dall'Atletico Madrid : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Hector Herrera, il centrocampista messicano del Porto, è a un passo dall'Atletico di Madrid. Lo scrive lo spagnolo 'AS' ricordando che il 28enne centrocampista è in scadenza di ...

Atletico Madrid - Simeone : «Turnover con il Leganes? Non siamo messi come la Juve» : Madrid - Niente turnover per Atletico Madrid. Nella sfida di Liga contro il Leganes, Diego Pablo Simeone metterà in campo i migliori, nonostante l'imminente impegno di Champions contro la Juventus : "...

Atletico Madrid - Godin si ferma in allenamento : è in dubbio per la Juve : TORINO - Diego Godin si ferma in allenamento. Il difensore uruguaiano dell' Atletico Madrid ha dovuto interrompere la seduta di oggi per una botta subìta alla gamba destra e non sarà in campo per la ...

Atletico Madrid - guai per Simeone : Godin si ferma per infortunio : Simeone ha rivelato che il suo Atletico Madrid non farà turnover in campionato, ma Godin non sarà della gara a causa di un infortunio “Non siamo nella situazione della Juventus che in Serie A è in una posizione di classifica tranquilla, con molti punti di vantaggio in campionato. Giocheremo con i giocatori che ci hanno portato a questo punto della stagione. Kalinic giocherà a fianco di Griezmann“. Simeone rivela in conferenza ...

Ottavi di Champions League : Juventus-Atletico Madrid - il 12 marzo su Sky Sport : Dopo la sofferta vittoria (1-2) a Napoli e la gara di questa sera con l'Udinese in campionato, la Juventus si concentrerà totalmente su quella che è la partita più importante di questa parte di stagione, cioè la gara di ritorno degli Ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, in programma a Torino alle 21,00 del 12 marzo. C'è da ribaltare lo 0-2 del "Wanda Metropolitano" e non sarà per niente facile, ma la corazzata bianconera ha il dovere di ...

Pronostico Atletico Madrid vs Leganes - La Liga 09-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Leganes, sabato 9 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Leganes, in programma sabato 9 marzo. In palio il secondo posto, ma non solo. Perché Atletico-Leganes è un quasi derby di Madrid. I colchoneros, alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus, hanno sette punti di ritardo dal Barcellona, mentre gli ...

Niente squalifica per Simeone - sarà in panchina per Juventus-Atletico Madrid : Ad Allegri multa più salata Tanto clamore per nulla. La Uefa non ha squalificato Diego Simeone per la discussa esultanza nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions tra Atletico Madrid e Juventus, gara che si è conclusa con il punteggio di 2-0. La Uefa lo ha punito con una multa di 20mila euro. Multa più onerosa per Massimiliano Allegri: 30mila euro e anche un’ammonizione perché la sua squadra si è presentata in ritardo ...

Juventus-Atletico Madrid - arrivata la decisione dell’Uefa sul gesto di Simeone : La Uefa ha deciso di non squalificare l’allenatore argentino, comminandogli esclusivamente una multa di 20 mila euro Diego Simeone potrà sedersi in panchina all’Allianz Stadium il prossimo 12 marzo, data del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. L’allenatore argentino non è stato squalificato dall’Uefa per il gesto arrivato subito dopo il primo gol dei colchoneros, ...

Juventus - Micheletti : 'Allegri è a rischio esonero se non batte l'Atletico Madrid' : E' un finale di stagione molto interessante dal punto di vista del calciomercato, in particolar modo in Italia, dove le panchine a rischio in Serie A sono molte: da Allegri a Di Francesco, fino ad arrivare a Spalletti, la prossima stagione potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione nelle principali panchine. Ma non solo dalla prossima stagione, già in questo finale potrebbero esserci esoneri molto importanti, su tutti quelli possibili ...