Atletica | record del mondo nella 50 km di marcia femminile! Liu Hong scende sotto le 4

Atletica : Yomif Kejelcha demolisce il record del mondo di Hicham El Guerrouj nel miglio indoor : Orgoglio e determinazione: queste sono le qualità che il mezzofondista etiope Yomif Kejelcha ha messo in mostra a Boston (Stati Uniti). Sì perchè l’atleta africano aveva ancora in testa il tarlo di un primato mondiale nei 1500 metri indoor che gli era sfuggito ed aveva visto esultare il connazionale Samuel Tefera a Birmingham. Quel 3’31″04, 14 centesimi meglio del tempo realizzato nel 1997 da Hicham El Guerrouj, aveva il sapore ...

Atletica - Claudio Stecchi spaziale : volo a 5.80 - a due centimetri dal record di Gibilisco! : Claudio Stecchi è entrato in una nuova dimensione ed è ormai di diritto tra i big del salto con l’asta internazionale. Al meeting di Clermond-Ferrand organizzato da Renaud Lavillenie (ma il francese era assente a causa di un infortunio) l’azzurro è volato a 5.80 metri, migliorando di due centimetri il personale siglato un paio di settimane fa a Stettino. Il 27enne si è così portato ad appena due centimetri dal record italiano al ...

Atletica - Filippo Tortu pronto a battere il suo record : “Spero di limare almeno un centesimo - ma punto molto anche sui 200” : Filippo Tortu nella stagione all’aperto avrà l’obiettivo di migliorare il proprio primato sui 100 metri. Il 20enne brianzolo lo scorso anno è entrato nella storia dell’Atletica italiana abbattendo il muro dei 10 secondi nella gara regina, timbrando un eccezionale 9.99. Come dichiarato in un’intervista all’ANSA, Tortu è pronto ora ad abbassare ulteriormente questo tempo: “Quanti centesimi posso limare? Spero almeno uno”. L’azzurro però non si ...

Atletica - Sara Dossena firma il record italiano sui 5 km. Record del Mondo di Hassan e Wanders a Monaco : Sara Dossena ha partecipato alla Monaco Run, 5 km nel Principato: a poco più di un mese dal rientro in gara al Campaccio e dopo la vittoria nella Mezza del Castello a Vittuone, la 34enne si è presentata a Montecarlo e ha usato questa prova come un allenamento, il suo obiettivo è ovviamente quello di essere competitiva nella Maratona dopo il sesto posto agli ultimi Europei e alla Maratona di New York 2017 (ha dovuto rinunciato all’ultima ...

Atletica - cade il record del mondo dei 1500 metri : pazzesco Samuel Tefera : Samuel Tefera durante il World Indoor Tour Iaaf a Birmingham ha frantumato il record del mondo dei 1500 metri Esito clamoroso nella quinta tappa del World Indoor Tour Iaaf a Birmingham. L’etiope Samuel Tefera, campione del mondo indoor sulla distanza, ha realizzato il nuovo record del mondo indoor sui 1500 metri fermando il cronometro sul tempo di 3’31”04 a soli 19 anni e mezzo. L’etiope ha vinto la gara dopo un ...

Atletica - Samuel Tefera spaziale : RECORD DEL MONDO sui 1500 metri - battuto Hicham El Guerrouj dopo 22 anni : Pazzesco a Birmingham (Gran Bretagna): cade il RECORD del MONDO dei 1500 metri al coperto che durava da addirittura 22 anni, il mitologico 3:31.18 firmato dal leggendario Hicham El Guerrouj è stato battuto dal fantasmagorico Samuel Tefera in occasione della quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera (il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF). Il 19enne etiope, Campione del MONDO in carica su ...

Atletica in lutto : Maura Viceconte - maratoneta da record - è morta suicida : 'È stata la più grande maratoneta italiana , una delle migliori al mondo. Ho un solo rimpianto, che non sia andata a New York nel '98, dopo il bronzo agli Europei: avrebbe potuto vincere'. La sfida ...

Atletica - Ayomide Folorunso firma il record italiano sui 300 metri : 37.38 a Metz - battuta Ferrian : Ayomide Folorunso ha firmato il nuovo record italiano sui 300 metri, la 22enne ha corso un eccellente 37.38 al meeting di Metz battendo il 37.8 di Daniela Ferrian datato addirittura 17 gennaio 1987. L’atleta delle Fiamme Oro ha conquistato il secondo posto alle spalle della svizzera Lea Sprunger (36.72) su questa distanza spuria al coperto, ottenendo un risultato che fa sicuramente morale per l’azzurra che settimana scorsa aveva ...

Atletica - Larissa Iapichino vola a 6.30. Lorenzo Benati firma un super 47.74 sui 400 - record allievi : Sono arrivati due risultati importanti dai Campionati Italiani allievi che si stanno disputando al Palaindoor di Ancona. Larissa Iapichino ha conquistato il tricolore nel salto in lungo con un eccezionale balzo a 6.30, seconda prestazione personale al coperto della sua carriera (6.36 lo scorso anno), la figlia di Fiona May conferma la sua eccezionale classe e fa ben sperare per il prossimo futuro: la 16enne, che ha piazzato anche un 6.29 e un ...

Atletica - Larissa Iapichino firma il record italiano cadette nel pentathlon. La figlia di Fiona May continua a volare : Larissa Iapichino si è laureata Campionessa Italiana di pentathlon al coperto ma soprattutto ha realizzato il nuovo record italiano (categoria allieve) con ben 3929 punti, 89 in più del precedente primato siglato lo scorso anno da Veronica Besana che oggi è stata battuta a Padova (oggi la lombarda si è fermata a 3839). La 16enne figlia di Fiona May è stata fantastica nel corso delle cinque prove: ha corso i 60 ostacoli in 8.44 (personale), nel ...

Atletica – Maratona Dubai : vittoria con record per Molla al suo debutto : Atletica: Maratona Dubai, vittoria e record al debutto per l’etiope Molla. Tra le donne vince la keniana Chepngetich Getaneh Molla trionfa nella Maratona di Dubai. Il 25enne etiope si è imposto con il tempo di 2h03’34”, nuovo record mondiale per un debuttante sulla distanza, ed è salito sul gradino più alto di un podio completato da due suoi connazionali: Herpassa Negasa (2h03’40”) e Asefa Mengstu ...

Atletica - l’incredibile impresa di un poliziotto italiano in Russia : corre 39 chilometri a -52 gradi. È record : Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo sportivo Fiamme oro, in 3 ore e 54’10” ha corso la distanza di 39,120 chilometri da Tomtor ad Oymyakon in Russia, alla temperatura di -52 gradi centigradi, con punte di -52,6 gradi, riuscendo nell’impresa che mai nessun uomo era stato capace di compiere. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri Delta OHM, certificati a livello ...

Atletica : Tortu subito super - record under 23 sui 60 metri : ANCONA - Scatta con un record personale la nuova stagione di Filippo Tortu. Al meeting del Palaindoor di Ancona, il ventenne sprinter delle Fiamme Gialle corre la prima prova dei 60 metri in 6.58 e ...