Atletica | nuovo record del mondo nella 50 km di marcia | la cinese Lio Hong scende sotto

(Di sabato 9 marzo 2019) L’atletacompleta il Gp di Huangshan con il tempo di 3 ore 59’15”, migliorando di cinque minuti il precedente primato LaLiurealizza ildel50 chilometri dindola barriera delle 4 ore. Liu si è imposta nel Gp di Huangshan col tempo di 3 ore 59’15” migliorando di 5 minuti il precedente primato che apparteneva alla connazionale Liang Rui, 4 ore 4’36”. Liu, oro olimpico a Rio 2016, detiene anche ildel20 chilometri. (Int/AdnKronos)L'articolodel50 km di: laLioil muro delle 4 ore SPORTFAIR.

