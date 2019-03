Atletica | Coppa Europa lanci – Sara Fantini firma il record U23 nel martello

Atletica - Coppa Europa di lanci 2019 : l’Italia si affida a Fraresso - Fabbri e Visca per brillare a Samorin : Nel weekend andrà in scena la Coppa Europa di lanci , a Samorin (Slovacchia) spazio alla 19^ edizione di questa competizione che a tutti gli effetti chiude la stagione invernale dell’ Atletica leggera. L’Italia si presenta all’appuntamento con 16 atleti (8 uomini e 8 donne), schiereremo tre formazioni (manca quella under 23 femminile a causa di un infortunio della pesista Martina Carnevale) e l’obiettivo è quello di ...

Atletica – Coppa Europa di lanci - gli azzurri pronti per il trofeo continentale di Samorin : E’ arrivata in Slovacchia la squadra italiana che sabato 9 e domenica 10 marzo sarà in gara nel trofeo continentale con 16 atleti tra peso, disco, martello e giavellotto La squadra azzurra è partita oggi per Samorin, in Slovacchia, dove sabato 9 e domenica 10 marzo sarà impegnata per la 19esima edizione della Coppa Europa di lanci. Nella prima delle due giornate si disputeranno le gare maschili senior di peso e disco, mentre al ...