Atletica | Coppa Europa lanci 2019 | Sara Fantini si esalta | martello a 69 25 Fabbri torna

(Di sabato 9 marzo 2019) A Samorin (Slovacchia) è incominciata ladie l’Italia è stata protagonista nella prima giornata: terzo posto provvisorio con la squadra maschile e sesto per quella femminile.ha spedito il suoa 69.25 metri (miglior prestazione nazionale under 23) e ha così concluso al decimo posto nella gara vinta dalla bielorussa Hanna Malyshik (74.95).Leonardoto oltre i 20 metri dopo l’eliminazione subita agli Europei, oggi il 21enne toscano ha spedito il suo peso a 20.02 metri, quinto nella gara vinta dal portoghese Francisco Belo (20.97). Buona gara delle giavellottiste:Jemai firma lo stagionale (57.17) ed è ottava mentre la 18enne Carolina Visca debutta in Nazionale maggiore e chiude in nona posizione (56.36) nella prova vinta dalla bielorussa Tatsiana Khaladovich (65.89). Solo undicesimo il discobolo Giovanni Faloci ...

