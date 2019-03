Astronomia | mondi abitabili e stelle | il caso delle K

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Sono più tenui del Sole e più luminosedeboli, hanno una vita particolarmente lunga e la loro gioventù è piuttosto tranquilla: è questo il ritrattoK, categoria di astri che, secondo un nuovo studio, potrebbe presentare tracce di gas le cui reazioni sarebbero indicative della presenza di una qualche forma di vita. L’indagine – riporta Global Science – è stata condotta da Giada Arney, ricercatrice presso il Centro Goddard della Nasa, ed è stata supportata dall’Istituto di Astrobiologia dell’ente spaziale americano e dal network di ricerca NExSS (Nexus for Exoplanet System Science), di cui fa parte anche la Nasa con il suo Astrobiology Program. I risultati sono stati presentati nell’articolo “The K Dwarf Advantage for Biosignatures on Directly Imaged Exoplanets”, appena pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.LeK, caratterizzate da ...