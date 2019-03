Assunzioni scuola 2019 | aumento organico docenti | i posti disponibili

Scuola - precariato e Assunzioni docenti ultime notizie : Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura delle Gae’ : La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso ...

Assunzioni scuola 2019/20 : come saranno coperti i 147mila posti vacanti? : come saranno coperti i 147mila posti vacanti nella scuola per l’anno scolastico 2019/20? A fare i calcoli è il Sole 24Ore, tenenedo conto che 31mila docenti hanno chiesto di andare in pensione. Se le domande di pensione verranno tutte accettate sarebbero proprio 147mila i posti vacanti. Il maggior numero di cattedre è concentrato al Nord nelle solite materie: Italiano, Matematica, Inglese e sostegno. come saranno coperti i posti con le ...

Scuola - Assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : 147mila posti liberi - ecco i numeri allarmanti : Un avvio di anno scolastico, quello per il 2019/2020, che si preannuncia particolarmente problematico: non che gli anni scorsi, la Scuola pubblica italiana non abbia dovuto affrontare una situazione drammatica, intendiamoci, ma per il prossimo settembre le cose potrebbero mettersi davvero male. Ad affermarlo la Flc-Cgil che, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, lancia l’allarme in vista del prossimo anno ...

Concorsi scuola e Assunzioni docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Scuola - Assunzioni docenti ultime notizie : a settembre si rischia il tracollo : Ultimi giorni per l’invio della domanda di richiesta per la pensione secondo Quota 100. Il Ministero dell’Istruzione e quello delle Finanze attendono di conoscere i dati relativi ai docenti che presenteranno l’istanza per l’uscita pensionistica anticipata con il doppio requisito dei 62 anni di età e i 38 di versamenti contributivi. I dati serviranno per conoscere quali saranno le esigenze del turn over, per bandire ...

Quota 100 - 40mila posti vacanti nella scuola : senza Assunzioni le classi diventano alveari : Tra Quota 100 e legge Fornero il prossimo anno scolastico rischia di vedere oltre 40mila in meno tra docenti e personale amministrativo ai nastri di partenza. Per evitare che le classi di studenti si trasformino in alveari, è urgente l'assunzione di nuovo personale: al vaglio del governo un emendamento che permetterà di stabilizzare i precari di terza fascia.Continua a leggere

Scuola - Assunzioni - mobilità e pensioni Quota 100 ultime notizie : si rischia l”effetto domino’ : La direttrice generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, all’interno della quale ha spiegato che le oltre 52mila domande pervenute sin qui all’Inps per richiedere il pensionamento anticipato con Quota 100 sono in linea con le attese. Scuola, pensioni Quota 100, Inps: ‘Nessun ritardo, pronti i programmi di calcolo’ In merito alle ...

Scuola - boom Quota 100 inutile per turn over se non c'è piano Assunzioni : Nonostante il boom di adesioni a Quota 100 , nel settore della Scuola il turnover non sembrerebbe possibile , se non partirà un piano straordinario di assunzioni per abilitati e idonei con 36 mesi di ...

Scuola - Assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : ‘Si riaprano le Gae’ per evitare supplenze record : Le dichiarazioni dell’onorevole Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera, in merito ai pensionamenti con Quota 100, hanno acceso il dibattito politico. Il deputato del Movimento Cinque Stelle parla di 50mila possibili pensionamenti tra docenti e personale Ata e auspica la possibilità di numerosi rientri, per tutti coloro che presenteranno la domanda di mobilità. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha voluto lanciare ...

Scuola - Assunzioni docenti ultime notizie : riapertura Gae - le parole di Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Repubblica’, all’interno della quale si è parlato anche di assunzioni docenti e di graduatorie. La domanda provocatoria dell’intervistatore: ‘Le graduatorie ad esaurimento vuole esaurirle? Come Renzi?’. La risposta di Bussetti: ‘Lo dice il nome stesso: graduatorie ad esaurimento, a un certo punto si tira ...

Luigi Di Maio su Buona Scuola - classi pollaio e nuove Assunzioni : le parole del vicepremier : In una lettera inviata a molti quotidiani del Centro e Sud Italia, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto fare il punto della situazione dopo l’approvazione del Reddito di Cittadinanza, che entrerà in vigore a partire da aprile. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha toccato anche il tema della Scuola. Di Maio: “Smantelleremo la Buona Scuola a partire dalle classi pollaio” Nel dettaglio, Di Maio ha rimarcato ...