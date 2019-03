Arnold Palmer | è sfida Molinari-Fleetwood

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari sale al 3° dopo dopo due giri dell’Arnold Palmer Invitational : Buone notizie dall’Arnold Palmer Invitational, torneo di Golf del circuito PGA Tour: dopo due giri Francesco Molinari sale in terza posizione, guadagnandone cinque, anche se il duo di testa appare lontano. L’italiano deve dividere l’ultimo gradino del podio virtuale con altri cinque colleghi. In testa, dopo due giri, con 135 colpi (-9) troviamo l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Keegan Bradley, mentre, come ...

Golf – Arnold Palmer Invitational : rimonta di Francesco Molinari - l’azzurro risale fino al terzo posto : Il Golfista italiano si porta al terzo posto, seguendo da vicino Tommy Fleetwood e Keegan Bradley che guidano il gruppo con 135 colpi Francesco Molinari ancora protagonista nell’Arnold Palmer Invitational dove si è portato dall’ottavo al terzo posto con 139 (69 70, -5) colpi. Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, sono passati a condurre con 135 (-9) Tommy Fleetwood (69 66) e Keegan Bradley (67 68), ...

Golf – Francesco Molinari protagonista dell’Arnold Palmer Invitational : ottima partenza e ‘hole in one’ per l’azzurro : Francesco Molinari ottavo nell’Arnold Palmer Invitational: l’azzurro parte bene e realizza un fantastisco ‘hole in one’. In vetta c’è Rafa Cabrera Bello Francesco Molinari grande protagonista nel primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, che ha concluso all’ottavo posto con 69 (-3) colpi dopo aver realizzato una spettacolare “hole in one””. Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari ottavo dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational - in testa Rafa Cabrera Bello : Il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, sul par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Orlando, si conclude con la presa della testa di un ottimo Rafa Cabrera Bello: lo spagnolo, che non si vedeva ai piani alti da un po’ di tempo, chiude le prime 18 buche in 65 colpi, precedendo l’americano Keegan Bradley, secondo a -5. Al terzo posto, oltre agli uomini di casa Phil Mickelson, Bubba Watson, Billy Horschel e Patrick Rodgers, ...

Golf – Francesco Molinari si mette in mostra all’Arnold Palmer Invitational : hole in one per l’azzurro : PGA Tour: Francesco Molinari ”buca in uno” nell’Arnold Palmer Invitational Ottimo avvio di Francesco Molinari nell’Arnold Palmer Invitational, dove ha concluso il giro iniziale in 69 (-3) colpi occupando le prime posizioni nella graduatoria provvisoria e realizzando una spettacolare “buca in uno”. Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, l’azzurro, tra i primi a scendere in campo, non è ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari di nuovo in gara all’Arnold Palmer Invitational con buona parte dei migliori : Il PGA Tour arriva a un punto della stagione in cui incontra un pezzo importante della sua storia: l’Arnold Palmer Invitational. Nato nel 1966 come Florida Open, il torneo ha poi assunto tutta una serie di diverse denominazioni fino ad arrivare all’attuale, che viene dal nome di colui che vinse questo torneo nel 1971 e che, fino alla morte avvenuta nel 2016, ha posseduto il Bay Hill Club and Lodge, il luogo dove l’evento si ...

