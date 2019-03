Applausi e tanti bis alla prima di ' Priscilla la regina del deserto'

ilmessaggero

(Di sabato 9 marzo 2019) Due platinatissime e maestose Drag Queen accolgono un variegato flusso glam al teatro di via Merulana. Una avvolta da un vistoso outfit di raso rosa shocking, con lunghi guanti in tinta, e l'altra in ...

pietroraffa : #Pizzarotti:'Se in Germania il Ministro dell'Interno tedesco citasse una frase di Hitler verrebbe destituito il gio… - nfswitalia : RT @bangigiangi: Hai capito #TonyDamascelli.....Ha ridicolizzato due tra i più osceni e faziosi giornalai di #Skyfo....Complimenti e tanti… - ffabbri52 : RT @bangigiangi: Hai capito #TonyDamascelli.....Ha ridicolizzato due tra i più osceni e faziosi giornalai di #Skyfo....Complimenti e tanti… -