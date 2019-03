Apex Legends | presto in arrivo una modalità notturna?

I cheater infestano Apex Legends : ecco come vincere facile (e male) nel gioco : Apex Legends, ad ora, può essere tranquillamente definito come la vera sorpresa del 2019 videoludico. Annunciato i primi di febbraio e lanciato lo stesso giorno, il nuovo Battle Royale realizzato da Respawn Entertainment non è solo curato e divertentissimo, ma in un mese è riuscito già ad imporsi. A decine di milioni sono stati i giocatori incuriositi dall'ultima fatica poligonale dagli autori di Titanfall, con il rivale Fortnite ad essere ...

Apex Legends : Respawn ha in mente di bilanciare gli eroi e le hitbox nella stagione 1 : Gli sviluppatori di Apex Legends hanno programmato di pubblicare delle patch mirate, al fine di bilanciare gli eroi e risolvere i problemi relativi alle hitbox. Al momento non si ha quando vedremo questi cambiamenti, tuttavia gli sviluppatori hanno pubblicato un patch note relativo a tutto quello che sarà presente nella stagione 1 del popolare battle royale.Come riporta VG247, secondo i feedback rilasciati dagli utenti, sembra che i personaggi ...

La nuova patch di Apex Legends va a bilanciare la pistola Wingman e il fucile Peacekeeper : Apex Legends ha finalmente ricevuto la sua prima patch volta a bilanciare alcune delle bocche da fuoco presenti nel gioco, ovvero la pistola Wingman e il fucile Peacekeeper.Come riporta VG247, prima di tutto gli sviluppatori hanno ridotto la percentuale di spawn di entrambe le armi, al contrario è stata aumentata la percentuale delle alle armi energetiche e le relative munizioni. Inoltre il moltiplicatore per i colpi alla testa del Wingman è ...

Apex Legends tra Pass Battaglia e nerf alle armi - le novità al 7 marzo : La prima stagione di Apex Legends è ormai alle porte: il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è pronto a catapultare i suoi milioni di giocatori (oltre cinquanta, per essere precisi, ndr) in una nuova esperienza, che di certo non mancherà di apportare intriganti sorprese al titolo. Ovviamente poco a niente si sa in merito a cosa attenderà gli utenti, con gli addetti ai lavori che si sono riguardati bene dallo sbottonarsi ...

Mettiamo Apex Legends a confronto con Fortnite tra traguardi e milioni di giocatori : Apex Legends è cresciuto molto velocemente.50 milioni di giocatori in poco meno di un mese sono sicuramente un grandissimo risultato, per cui gli analisti di Roundhill Investments si sono domandati se non fosse il caso di fare qualche paragone con un altro grande giocatore di questa partita, stiamo parlando di Fortnite naturalmente.Stando ai dati condivisi, Apex Legends ha raggiunto grandissimi traguardi in tutto sommato poco tempo ma il ...

Apex Legends vs Fortnite - il confronto tra i due Battle Royale si combatte con numeri impressionanti : Apex Legends vs Fortnite è uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane sui forum e i siti videoludici di tutto il mondo. Mentre il dominio di Epic Games tra gli shooter gratuiti online sembrava ormai inarrestabile, i ragazzi di Respawn Entertainment sono riusciti non solo ad offrire agli appassionati una validissima alternativa, ma anche e soprattutto a creare un "fenomeno" in pochissimo tempo. A circa un mese dal suo debutto sul ...

Apex Legends : dal 12 marzo sarà disponibile il Battle Pass insieme alla nuova leggenda Octane : Negli ultimi giorni la rete è stata invasa da rumor riguardanti l'arrivo in Apex Legends (popolare Battle royale ambientato nell'universo di Titanfall) di un nuovo personaggio, Octane. Naturalmente nessuno di questi rumor ha potuto fornire dati più precisi (come la data di uscita) ma tutti sembravano concordare sul nome, in quanto è apparso in alcuni file trafugati in precedenza.Come riporta VG247, è stato ora confermato (da Daily Esports) che ...

Pornhub : Apex Legends sfida Fortnite nelle ricerche dei videogiochi : Fortnite ha un avversario? A giudicare dalle ricerche correlate ai videogiochi su Pornhub, si direbbe proprio di sì. Il videogame della Epic Games e People Can Fly lanciato nel 2017 continua a spopolare, sia nella sua versione ludica sia in quella pornografica, come riportano i dati del portale dell’intrattenimento per adulti. nelle review legate al 2018, Fortnite, infatti, era al secondo posto nella classifica delle principali ...

Apex Legends e Titanfall 2 - un binomio che vivrà grazie a Jack Cooper? : È un Apex Legends che non conosce limiti il Battle Royale targato Respawn Entertainment ed Electronic Arts. Dopo aver infatti bruciato le tappe e aver bucato il muro dei venticinque milioni di utenti in poco più di una settimana, un nuovo traguardo è stato raggiunto proprio nelle ultime ore: come riportato da Gamerant, sono più di cinquanta i milioni di giocatori che hanno preso parte ad almeno una partita all'interno del gioco, con le stime che ...

A un solo mese dal lancio - Apex Legends ha raggiunto i 50 milioni di giocatori : Apex Legends ha tagliato un nuovo traguardo, dopo solo un mese della sua pubblicazione il battle royale ha infatti raggiunto i 50 milioni di giocatori, decisamente un ottimo risultato.Come riporta Polygon, il titolo di Respawn ha un tasso di crescita addirittura superiore a Fortnite, che fino a poco tempo fa sembrava avere il totale controllo del mercato battle royale. Il titolo di Epic Games ha infatti avuto bisogno molti mesi per raggiungere i ...

