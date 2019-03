Animali | AIDAA | “950 persone morse da cani nel 2018”

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) “Nel corso del 2018 sono state oltre 950 leche hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in quantodai: di queste 184 sono state morsicate daidi proprietà, 76 iabbattuti in quanto considerati mordaci per aver “aggredito” umani. i bambini che sono stati morsicati daisono stati 34“: lo spiega in una nota l’Associazione Italiana Difesaed Ambiente. “Dei 950 morsicati 309 hanno avuto prognosi superiori ai 20 giorni di ricovero, i bimbi con oltre 20 giorni di prognosi sono stati 12. Ma oltre agli umani anche gli altrisono stati vittime di morsicature da parte dei, complessivamente sono stati 8.000 iche sono dovuti ricorrere alle cure veterinarie in quanto morsicati da altri, di questi purtroppo 103 sono morti. Imorsicatori per eccellenza sono stati i molossoidi responsabili ...

isagato62 : ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE: INIZIA LA MATTANZA DEGLI AGNELLI - bellogatto1 : RT @lully111: ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE: IL DOTTOR MORELLI SU CANALE 5 DIFFAMA GLI AMANTI DEI CANI. SI SCUSI O LO DE… - khristyh : RT @lully111: ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE: IL DOTTOR MORELLI SU CANALE 5 DIFFAMA GLI AMANTI DEI CANI. SI SCUSI O LO DE… -