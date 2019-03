Analisi Auditel | La serata di venerdì 8 marzo 2019

Analisi Auditel : Il pomeriggio di martedì 5 marzo 2018 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 20%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali poco sotto. In seguito è la curva di Canale5 a portarsi nettamente al comando toccando il 20% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre di qualche punto sopra la linea del 10% di share, salendo nel corso della messa in onda e con la curva gialla dello Sportello di Forum che si ferma sulla ...

Analisi Auditel della quarta serata di Sanremo 2019 : Come è andata in termini di ascolti "visivi" la quarta serata del Festival di Sanremo 2019? Per rispondere a questa annosa domanda ci vengono in soccorso le nostre care curve degli ascolti minuto per minuto, che fotografano alla perfezione, meglio di qualunque numerello, l'andamento degli ascolti.Partiamo dunque dal nostro classico grafico con le linee che rappresentano lo share minuto per minuto, dove possiamo vedere come la curva blu ...