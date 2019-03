Alpinismo | Ricerche Nanga Parbat – Il terribile annuncio | “Nardi e Ballard sono morti”

Alpinismo - sospese le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard : improbabile che siano ancora in vita : Sono state interrotte le ricerche degli alpinisti Nardi e Ballard, dispersi ormai da dieci giorni sul Nanga Parbat Le ricerche degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi da oltre dieci giorni sul Nanga Parbat nel nord del Pakistan sono state sospese. Lo ha annunciato Karrar Haidri del club alpino pakistano, che ha organizzato la spedizione di soccorso. “Non ci aspettiamo che siano ancora vivi – ha aggiunto Nazir ...

Alpinismo : Alex Txikon interrompe le ricerche di Daniele Nardi e torna sul K2 : L’alpinista Alex Txikon interromperà oggi le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, sul Nanga Parbat: dei due non si hanno notizie da 12 giorni. Txikon rientrerà al campo base del K2 per proseguire la sua spedizione: “Se tutto andrà bene giovedì, torneremo al campo base del K2,” ha scritto su Twitter. “Da lì vi informeremo di tutto ciò che è successo“. Txikon e il suo team avevano raggiunto il Nanga Parbat lunedì ...

Alpinismo : nuove ricerche di Nardi e Ballard su via Kinshofer : Proseguiranno mercoledì esplorando la zona della via Kinshofer – itinerario di salita e discesa maggiormente percorsa e normalmente attrezzata con corde fisse – le ricerche sul Nanga Parbat di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi ormai da nove giorni. Le operazioni oggi sono state sospese dopo che Alex Txicon e il suo team hanno controllato la zona da campo 2 a campo 3 con i droni, senza trovare traccia della coppia. “La ...

Alpinismo : per ricerche Nardi e Ballard raccolti 106mila euro : ROMA, 3 MAR - Ha raggiunto i 106 mila euro la raccolta fondi su internet per "dare una aiuto alle ricerche" dell'alpinista italiano Daniele Nardi e del suo compagno di scalata inglese Tom Ballard, ...

Alpinismo - riprese le ricerche di Nardi e Ballard : in volo due elicotteri pakistani : Questa mattina, alle 12.30 locali, due elicotteri dell’aviazione militare pakistana hanno avuto l’autorizzazione al decollo e al volo fino al campo base del K2 per riprendere le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da due settimane sul Nanga Parbat. Lo si apprende dalla pagina Facebook di Daniele Nardi. “Grazie all’intervento dell’Ambasciatore Stefano Pontecorvo e alla preziosa ...

Alpinismo - elicotteri ancora bloccati dal maltempo : parte un fund raising per le ricerche di Nardi e Ballard : ancora niente da fare per l’invio dei soccorsi per Daniele Nardi e Tom Ballard i due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat da domenica scorsa. Un nuovo comunicato dello staff di Nardi ha reso noto che gli elicotteri sono pronti ad alzarsi in volo ma sono bloccati a causa del maltempo. Nuvole, neve e scarsa visibilita’ non permettono ai piloti di volare in sicurezza. “Rimaniamo fiduciosi – fanno sapere dallo staff ...

Alpinismo – Ricerche Nanga Parbat : niente droni per Nardi e Ballard - non ci sono i soldi : Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Nanga Parbat, non verranno cercati con l’ausilio dei droni: non ci sono i fondi per utilizzarli L’elicottero che avrebbe dovuto trasferire dal campo base del K2 al campo base del Nanga Parbat l’alpinista basco Alex Txikon e i suoi collaboratori per tentare di pianificare i soccorsi a Daniele Nardi e Tom Ballard con i droni, dopo aver avuto l’autorizzazione al volo, non ha ...

Alpinismo – Ricerche Nanga Parbat - individuata la tenda di Nardi : i dettagli nel comunicato dello staff dell’alpinista : Alpinismo: avvistata la tenda di Nardi invasa dalla neve, nell’area segni di valanga E’ stata individuata dall’elicottero la tenda di Daniele Nardi e di Tom Ballard sul Nanga Parbat. Lo rende noto lo staff dell’alpinista italiano di cui non si hanno notizie da domenica, impegnato insieme all’inglese nel tentativo di salita invernale lungo lo Sperone Mummery. Secondo quanto comunicato dall’esperto ...

Alpinismo – Ricerche Nanga Parbat - la comunicazione dell’aviazione pakistana : “nessuna traccia degli alpinisti” : Alpinismo, l’aviazione pakistana comunica di non aver trovato alcuna traccia degli alpinisti dispersi sul Nang Parbat “L’aviazione pakistana comunica che è stato effettuato un volo di ricognizione sopra lo Sperone Mummery purtroppo senza trovare tracce degli alpinisti. L’elicottero è rientrato al più vicino eliporto per fare rifornimento e torna per una seconda ricognizione a breve“. Lo rende noto lo staff ...

Alpinismo - continuano le ricerche sul Nanga Parbat di Nardi e Ballard : decollato l’elicottero di soccorso : Lo staff di Daniele Nardi ha fatto sapere che l’elicottero di soccorso è decollato questa mattina per proseguire le ricerche “L’Ambasciatore Stefano Pontecorvo da Islamabad, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’aeronautica militare pakistana, ha confermato pochi minuti fa che l’elicottero con a bordo Ali Sadpara e due alpinisti pakistani è decollato da Skardu per il Nanga Parbat“. Lo scrive lo ...