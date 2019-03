Allegri verso Atletico-Juventus | “Infortunati? Ecco chi ci sarà…”

juvedipendenza

(Di sabato 9 marzo 2019)– Massimiliano, più che gioire per la vittoria contro l’Udinese, pensa già alla gara contro l’Madrid. Gli unici nei della serata sono il gol subito e l’ennesimo infortunio di Barzagli. “Opzione difesa a tre contro l’? Non lo so. De Sciglio sarà difficilmente recuperabile, avremo solo un terzino. Vedremo cosa fare ma saremo … More

