Alitalia | per l' offerta ci sarà da attendere aprile | Il Sole24Ore

L'operazione Alitalia a rischio slittamento : Impatto su mutui ed economia Lifestyle Glifosato nella birra e nel vino: i risultati su 20 marche compiuti da US PIRG Finanza BNL, Bnp Paribas,, permangono i problemi tecnici sulla rete Soldi Rai, ...

L'operazione Alitalia a rischio slittamento : Fatto salvo il 15% avocato a sé dal Ministero dell'Economia, scelta non gradita in Europa,, resta sempre da piazzare il restante 15% che conserverebbe valore effettivo solo se assegnato a uno, o ...

Trasporto aereo Alitalia - incontro interlocutorio. Fit : attesa dannosa per i lavoratori : Negoziazione che, comunque, ha esiti tutt'altro che certi, come confermato sia da Delta che da EasyJet, ma anche dal ministro dell'Economia Tria. Intanto il tempo passa: da una parte aumenta il ...

Alitalia prima al mondo per puntualità nel mese di febbraio : ... mese in cui Alitalia è risultata la seconda compagnia aerea più puntuale al mondo . Un trend positivo già evidente nei dati aggregati relativi all'intero 2018: l'anno scorso, infatti, con l'83,2% ...

Alitalia a febbraio prima per puntualità : il 90 - 12% dei voli è atterrato in orario : Con il 90,12% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di febbraio Alitalia è risultata la compagnia aerea più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati delle compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che l’indice di puntualità di Alitalia nel ...

Alitalia prima al mondo per puntualità nel mese di febbraio : Alitalia continua a distinguersi per la puntualità dei propri voli. Con il 90,12% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di febbraio la compagnia aerea italiana è risultata la più puntuale al ...

Ryanair potenzia le rotte in Lombardia per difendersi da un'intesa EasyJet-Alitalia : Paolo Stefanato Ryanair dice di «non essere preoccupata da una joint-venture tra EasyJet e Alitalia», ma intanto l'ad Michael O` Leary, nella foto, sferra un attacco preventivo in attesa dell'...

Alitalia - lunedì 25 marzo sciopero nazionale nel trasporto aereo : Alitalia, lunedì 25 marzo sciopero nazionale nel trasporto aereo La protesta è stata proclamata unitariamente da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Alla base dell'agitazione la situazione della compagnia di bandiera, "la mancanza di risorse adeguate per il Fondo di solidarietà" e di una "concreta legislazione nazionale a sostegno ...

Alitalia - proclamato sciopero trasporto aereo il 25 marzo 2019 - Sky TG24 - : La protesta è stata proclamata unitariamente da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Alla base dell'agitazione la situazione della compagnia di bandiera, "la mancanza di risorse adeguate per il Fondo di solidarietà"...

Dalla soluzione di mercato per Alitalia al sì alla Tav : Tria a tutto campo contro la linea M5S-Lega : controcorrente il ministro dell'Economia, laconico ma chiaro nel ribadire la sua posizione. L'indipendenza della Banca d'Italia « va difesa . Mi sono già espresso», ha precisato Tria Lo stop alla ...

Alitalia - ancora tanti nodi da sciogliere per la NewCo : Resta il nodo degli esuberi , il cui numero oscilla tra i 1.500 e i 2.500, che il Ministero Economia e Finanza , pronto a investire tra il 15 e il 20% del miliardo di euro previsto per l'operazione ...

Alitalia - da luglio a settembre voli per la Corsica e Comiso in Sicilia : La compagnia aerea Alitalia a partire dal prossimo luglio opererà voli dall'aeroporto di Roma-Fiumicino per la Corsica e per la Sicilia. Per quanto riguarda la Corsica lo scalo di riferimento scelto ...

Alitalia : EasyJet prende tempo - fino al 4 marzo per pensare. Tria frena sulla rinazionalizzazione : La rotta verso la nuova Alitalia si fa più incerta. Il governo sembra essere diviso sulla portata dell'impegno dello Stato nel salvataggio della compagnia aerea italiana, con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che frena sull'ipotesi di rinazionalizzazione. E intanto dal primo incontro, che si è svolto ieri a Londra, tra Delta AirLines, EasyJet e Ferrovie dello Stato, FS,, i tre ...

Aspettando Alitalia - prenotazioni per easyJet in crescita per la stagione estiva e nuovi inserimenti : In attesa dei dettagli sull'alleanza con Fs e Delta per la nuova Alitalia e del piano industriale di marzo per easyJet l'Italia rimane un Paese centrale e strategico. Le prenotazioni per la nuova ...