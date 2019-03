Albertino ha presentato la nuova m2o | fra chi se ne va il più deluso è Dino Brown

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Da aprile prenderà il via lam2o che sarà diretta a. La radio avrà un format del tutto diverso ed è stato lo stesso speaker a parlarne in diverse interviste, fra le quali se ne annovera una nella diretta Facebook di mercoledì, concessa alla prestigiosa rivista DJ Mag Italia. Del nuovo corso farà parte anche Walter Pizzulli, oggi a Discoradio.m2o avrà interventi rari e brevi Nell'intervista, realizzata anche grazie alle domande dei lettori di DJ Mag,ha spiegato innanzitutto il motivo che lo ha spinto a gettarsi nellaavventura. Ha affermato che desiderava da tempo avere un proprio progetto, ma senza lasciare Radio Deejay ed il gruppo. Ha colto l'opportunità, offerta dalla proprietà, di dirigere una radio che gli è affine: una radio dance. Difatti la rinascita di m2o viene in questo momento sviluppata negli stessi studi di Deejay.La rivoluzione del ...